Глава Союза парамедиков: врачи в Украине начнут массово увольняться, а смертность из-за коронавируса возрастет

Медики будут массово увольняться и этот процесс станет масштабным. Причина заключается в тотальной несправедливости, труд врачей не ценится должным образом.

Сегодня в Украине зачастую доктор вынужден заниматься медициной как хобби, а для заработка на жизнь овладевать другими профессиями. Такое заявление во время эфира на телеканале Obozrevatel TV сделал председатель Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус.

– Критическая ситуация сейчас у врачей. В начале пандемии говорили, что врачи не роботы, они устают из-за большой нагрузки. Мы видели плакаты в их поддержку в разных городах – социальную рекламу. То, что сейчас врачи начали увольняться – это начало масштабного процесса?

– Я думаю, что это начало масштабного процесса. И слава богу, что так происходит. Коронавирус подтолкнул к тому, чтобы врачи начали увольняться, чтобы их не было и чтобы их начали ценить. Поэтому это начало конца.

– Конца чего? Ведь мы понимаем, что, если не будет врачей, некому будет оказывать помощь тяжелобольным, летальность возрастет.

– Правильно, летальность возрастет, и это правильно. Потому что люди начнут уважать врачей, и власть, наконец, обратит на них внимание.

Когда у нас в Украине программист зарабатывает 2 тысячи долларов – это нормально, а когда врач зарабатывает 2 тысячи гривен – это тоже "нормально". Но работа совершенно разная.

– И право на ошибку абсолютно разное. Вы можете охарактеризовать в 3-5 пунктах, в чем сейчас самая большая проблема? Можем ставить на первое место зарплату?

– Да, это как раз самое главное. На первом месте была и есть зарплата. Следующая проблема – это отсутствие профессиональных кадров. Третья проблема – это отсутствие нормального обеспечения – средств защиты, костюмов. И вообще, о чем тут говорить. Все видят, в каком состоянии у нас государственные учреждения здравоохранения.

– Не секрет, что бытует практика, когда врачи работают в государственных клиниках и параллельно еще имеют практику в частных, где гораздо выше зарплаты. Это не спасает ситуацию?

– Абсолютно не спасает, потому что в частных учреждениях здравоохранения зарплата на самом деле не намного больше. Поэтому сейчас другая практика: когда врач днем работает врачом, а ночью на шиномонтаже меняет колеса, чтобы как-то жить. То есть медицина у него как хобби, а шиномонтаж – основной заработок.

Люди работают на СТО, электриками, делают ремонты, торгуют ламинатом. У меня много друзей-врачей, которые подрабатывают, где угодно.

"95% врачей-мужчин занимаются медициной как хобби"

– Все то, что вы перечисляете, не образ, а реальные случаи из жизни?

– Да, это практика. Это те люди, которые действительно любят медицину. Потому что те, кто ее не любят, просто уходят и работают в других местах. Они уже не тратят время на медицину. Потому что молодые люди никогда не смогут создать семью, получая 50-100 долларов зарплаты.

– Вы сказали, медициной занимаются как хобби, а на жизнь зарабатывают другим специальности. По вашим оценкам, какой процент врачей, которым хватает врачебной практики на жизнь и вынужденных подрабатывать?

– Если мы говорим про мужчин-врачей, то, наверное, 95% подрабатывают не в медицине. Если женщин, то меньше, около 50%, потому что женщины часто выходят после декрета и работают врачами. Основной семейный заработок лежит на мужчине, а женщина занимается медициной как хобби.

– Это из вашего окружения? Можем ли мы сказать, что подобная ситуация у большинства врачей в стране?

– Это не только мое окружение. Моя должность такая, что у меня очень большое медицинское окружение. Это, можно сказать, по всей стране.

– Какого оклада было бы достаточно для врачей? Понятно, что в определенной степени это зависит и от географии, от того, кто где проживает. Но можем ли мы сказать об определенной средней величине? Министр здравоохранения называл цифру в 25 тысяч гривен.

– Давайте реально смотреть на вещи. 25 тысяч – это просто смешно. Курьер Glovo зарабатывает больше. Я, живя в Киеве, ежемесячно плачу коммунальных платежей 7 тысяч гривен. О каких 25 тысячах можно говорить, если я могу поехать работать в Турцию или в Польшу и получать зарплату в 6 тысяч евро?

Я считаю, для любого врача – для семейного, для скорой помощи – это минимум 5 тысяч долларов. Тогда мы можем требовать от этих людей, чтобы они соответствовали своей специальности, чтобы они были профессионалами, а не просто алкоголиками, которые бродят и случайно заходят на скорую помощь.

"Летальность увеличится, и люди начнут уважать врачей"

– 5 тысяч долларов должно платить государство в государственных учреждениях или нужно создать условия для заработка? Помните, когда реформировали первичную отрасль медицины, говорили, что семейные врачи смогут получать зарплату в соответствии с количеством пациентов.

– Не все должно платить государство. Я считаю, что процентов 80 этой зарплаты должны платить сами пациенты из своего кармана. А дальше они решают: либо не страховаться и платить каждый раз больше, либо один раз застраховаться, и за это будет платить страховая компания.

Нам не нужно изобретать велосипед, мы можем просто скопировать систему, которая работает во всем мире. Пациенты должны платить. Тогда они будут уважать и свое здоровье, и врача.