"Я переживу, а вот что с детками будет?" Ярош снова прошелся по "опасным" ЛГБТ

Командующий Украинской добровольческой армии, экс-глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош утверждает, что представители ЛГБТ+ якобы навязывают свои взгляды обществу.

Очередное гомофобное заявление он сделал в программе "Рандеву" в интервью Янине Соколовой (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Отвечая на вопрос журналистки о том, почему он выступает против ЛГБТ, Ярош заявил, что "не залезает в кровать", так как это личное дело каждого.

"Я против того, чтобы их гендерная идеология навязывалась нашему обществу. Я эмоциональный пост написал, меня действительно достало. Смотрю передачу, сериалы, а их смотрят и мои внуки уже. Я переживу, а вот что с детками будет с такими подходами?" – сказал командир УДА.

Ярош выдал очередную порцию гомофобии Коллаж

"Транснациональная корпорация заявляет о том, что не будет иметь дел с фирмами, где не будут представлены в руководстве гомосексуалисты. Это не желтая пресса, это официальное заявление.

Или есть комиксы, у меня 11-летний их смотрит, Marvel, супергеройские всякие штуки снимают. Вот уже требование, чтобы там была в главной роли обязательно темнокожая лесбиянка. Оно может такое быть, пусть что хотят, то Голливуд и снимает. Это не мое дело. Но зачем навязывать вещи, которые заранее пацифицируют наше общество, и так с таким уменьшением рождаемости, с такими катастрофическими вещами, что у нас с демографической политикой делаются", – продолжил он.

Ярош добавил, что видит, как в Европе постоянно снижается рождаемость. Кроме того, он сумел подвязать тему ЛГБТ к мировому терроризму.

"На фоне эмиграции огромной заезжает другая публика и сразу – терроризм, угроза нацбезопасности и так далее. Конечно, все взаимосвязано. Ничего не взаимосвязанного нет", – утверждает мужчина.

Он заявил, что "гомосексуалисты будут отвечать сами перед богом", а также признал, что является категоричным противником "прайд-парадов".

"Я, конечно, не собираюсь выходить их бить, но при всем свою позицию я как христианин буду высказывать. Тем более моя позиция относительно так называемой ЛГБТ совсем не отличается от позиции Папы Римского", – утверждает Ярош.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Дмитрий Ярош опубликовал в соцсети скандальный пост, в котором назвал представителей ЛГБТ извращенцами и быдлом без морали и духовности.

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