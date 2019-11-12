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13 ноября • обновлено в 01:46
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Ярош в 48 лет стал дедом четвертый раз: фото внучки

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Командующий Украинской Добровольческой Армии, 48-летний бывший народный депутат Дмитрий Ярош четвертый раз стал дедушкой.

Об этом он во вторник, 12 ноября, сообщил на своей странице в Facebook, поделившись фотографией новорожденной внучки Оли, ее папы Владимира и мамы Ирины (дочь бывшего главы "Правого сектора").

"Кто самый счастливый дедушка на свете? Я самый счастливый дедушка на свете!.. Теперь я четырежды дед! Назарка, Устимка, Софийка, Олечка... и это только начало!" – эмоционально написал он.

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Дмитрий Ярош

Дмитрий Ярош

InfoFakt

Ребенок, как уточнил мужчина, родился с весом 3,8 килограмма, ростом 52 сантиметра. Ярош также сообщил, что уже был в больнице и видел внучку.

Событие Ярош назвал мотивацией и перспективой "жить, воевать за свое государство и побеждать".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Ярош заявил, что если Россия не вмешается, украинское войско может освободить оккупированные территории Донбасса за две недели. Этого, по его мнению, хватит, чтобы выйти на границу и разгромить "армию" "Л/ДНР".

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Персона
Дмитрий Ярош
Место
Украина
Теги
дети фотографии Правый сектор
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