Командующий Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрий Ярош на своей странице в Facebook опубликовал трогательный снимок с двумя внуками – старшей Софией и младшей Олей.

"Эксклюзивный материал. Украинцы 2020. Счастье – это такое!!! Доченька Ира позволила поставить фотку с моими внучками: Софийка – старшая, Олечка (названная зятем в честь бабушки) – младша. Ради них стоит жить, умирать, убивать... А еще у меня есть два внука казака", – отметил он.

Дмитрий Ярош с внуками

Пользователи оставляют под постом трогательные комментарии. В частности, на пост также отреагировал мэр Днепра Борис Филатов, отметив, что уважает и любит его семью.

"Простой дом обычного человека. Гладилка, детские вещи, ободранные стены. Человека, который не нажил за эти годы ни денег, ни имущества, ни счетов в банках. Ничего кроме Славы, Чести и ранений. Очень тебя уважаю, брат мой. И люблю твою семью", – написал Филатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Ярош заявил, что Украина должна стремиться к победе над российским агрессором на временно оккупированной Донбассе, ведь без этого ее государственности грозит уничтожение. Более того, нельзя исключать силового варианта освобождения захваченных территорий.

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