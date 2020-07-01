Ярош обратился к власти и ветеранам с призывом остановить реванш Кремля в Украине. Вікіпедія

Командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош обратился к парламентским и внепарламентским партиям, общественным организациям, ветеранам и волонтерам с призывом не допустить пророссийского реванша в Украине и ликвидировать коллаборантские группировки.

Обращение он опубликовал на своей странице в Facebook. По его убеждению, действия или бездействие действующей "зеленой" власти, направлены на дестабилизацию общественно-политической жизни в Украине и провоцирование очередных революционных событий, которые в условиях войны, могут привести к очень тяжелым последствиям.

"Сегодня, как никогда, нужно отбросить ссоры и несогласия, создав единый государственный центр, который бы повел системную деятельность по противодействию кремлевскому реваншу, по перезагрузке власти, полной нейтрализации вражеских колоборантських группировок. Только так сможем защитить нашу страну и победить врага", – заявил Ярош.

По его словам, реванш Кремля в Украине стал системным и многогранным. В частности, по мнению Яроша, это:

попытки "зеленой" власти ревизовать достижения Революции Достоинства и послереволюционного процесса национального возрождения;

искусственно созданная еще до пандемии коронавируса, экономическая разруха;

практическая ликвидация парламентаризма, как государственного учреждения;

выполнение московского заказа по юридически бессмысленному и политически мотивированному преследованию президента и Верховного Главнокомандующего Петра Порошенко, который при всех своих недостатках, 5 лет возглавлял сопротивление нашего государства российской агрессии и является едва ли не самым личным врагом Путина;

искусственные уголовные производства против многих патриотов Украины;

никчемная кадровая политика власти, что приводит к преступно-некомпетентным решениям и разрушительным последствиям во многих областях государственной жизни;

преднамеренное и целенаправленное ослабление сектора национальной безопасности и обороны;

содействие оккупации информационного пространства Украины кремлевскими коллаборационистами так называемого ОПЗЖ; сознательное обращение внимания на деятельность откровенных врагов Украины из различных пропутинских "партий" и "общественных организаций"; системная деятельность по искусственному поднятию рейтингов антиукраинским политико-олигархическим группировкам;

бессодержательная болтовня и отсутствие каких-либо системных и реальных действий власти по освобождению оккупированных Кремлем украинских восточных и южных территорий.

Ярош обратился к власти и ветеранам с призывом остановить реванш Кремля в Украине Facebook Дмитрия Яроша

Ярош обратился к власти и ветеранам с призывом остановить реванш Кремля в Украине Facebook Дмитрия Яроша

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош назвал представителей ЛГБТ извращенцами и быдлом без морали и духовности, которые стали "нормальным явлением".