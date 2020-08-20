Ярош: агрессии против Украины не произошло бы, если бы "русский народ" и Навальный не были солидарны с Путиным
Командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош пожелал здоровья российскому оппозиционеру Алексею Навальному, но назвал его частью виртуальной реальности президента РФ Владимира Путина.
На своей странице в Facebook Ярош отметил, что как человека ему жаль Навального. Но Россия официально с 2014-го года воюет против Украины.
"Эти "братья" более 370-и лет пытаются господствовать на нашей Земле и не только на нашей. Видит же весь мир, что происходит сейчас в Беларуси. Можно послушать русских. Для них "хохлы", "бульбаши", "лабусы", "чурки", теперь "звери" и т.п. – все агенты американского Госдепа и ЦРУ. Путин и его команда создали такую виртуальную реальность. И господин Навальный – тоже виртуальный "оппозиционер", – написал Ярош.
По его мнению, украинцы осознают, что агрессии России против Украины не произошло бы, если бы весь русский народ не был солидарен с Путиным. В том числе и такие "оппозиционеры", как Навальный.
Ярош также отметил, что сейчас, как и при Януковиче, агентура Кремля инфильтрируется во все высшие и низшие структуры власти государства.
"Они деморализуют армию и другие силовые структуры, уничтожают экономику и "оборонку", добивают украинцев пандемией коронавируса", – написал Ярош.
Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош поддержал Беларусь в протестах против власти и назвал их борьбой за свободу от рабства.