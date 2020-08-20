Ярош: агрессии против Украины не произошло бы, если бы "русский народ" и Навальный не были солидарны с Путиным

Командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош пожелал здоровья российскому оппозиционеру Алексею Навальному, но назвал его частью виртуальной реальности президента РФ Владимира Путина.

На своей странице в Facebook Ярош отметил, что как человека ему жаль Навального. Но Россия официально с 2014-го года воюет против Украины.

"Эти "братья" более 370-и лет пытаются господствовать на нашей Земле и не только на нашей. Видит же весь мир, что происходит сейчас в Беларуси. Можно послушать русских. Для них "хохлы", "бульбаши", "лабусы", "чурки", теперь "звери" и т.п. – все агенты американского Госдепа и ЦРУ. Путин и его команда создали такую виртуальную реальность. И господин Навальный – тоже виртуальный "оппозиционер", – написал Ярош.

По его мнению, украинцы осознают, что агрессии России против Украины не произошло бы, если бы весь русский народ не был солидарен с Путиным. В том числе и такие "оппозиционеры", как Навальный.

Ярош также отметил, что сейчас, как и при Януковиче, агентура Кремля инфильтрируется во все высшие и низшие структуры власти государства.

"Они деморализуют армию и другие силовые структуры, уничтожают экономику и "оборонку", добивают украинцев пандемией коронавируса", – написал Ярош.

Ярош назвал Навального причастным к российской агрессии против Украины (Facebook Дмитрия Яроша)

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош поддержал Беларусь в протестах против власти и назвал их борьбой за свободу от рабства.