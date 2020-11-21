Японцы создали приложение для видеозвонков, способное превратить человека в кого угодно

Японский стартап EmbodyMe Inc. создал приложение, способное во время видеозвонка превратить человека в кого угодно, а его пижаму – в костюм.

Об интересном изобретении сообщил Producthunt. Приложение считывает мимику и жесты пользователя и в реальном времени накладывает их на любое изображение (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Xpression camera" позволяет человеку появиться на онлайн-конференции в костюме, хотя на самом деле он будет одет в пижаму, или даже принять образ Илона Маска.

Чтобы использовать приложение, необходимо установить его, далее в настройках камеры выбрать "Xpression camera" и любое изображение, которое вы хотите использовать во время звонка.

Выбранное изображение анимируется в реальном времени в соответствии с выражением лица и движениями пользователя.

Таким образом, в условиях новой реальности появляться на онлайн-встречах можно будет без особой подготовки, за вас все сделает камера.

Приложение может "переодеть" человека Скриншот с видео

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что бывший инженер Amazon Хавьер Санчес изобрел приложение MeowTalk – своеобразный переводчик с кошачьего языка на человеческий. С его помощью якобы можно вести осознанный диалог с котом. Пока переводчик дорабатывается, и если пользователь обнаружит неправильный перевод, его можно исправить прямо в приложении.