Японский врач предрек масштабную вторую волну COVID-19

Японский врач Акихиро Сато назвал вторую волну коронавируса неизбежной.

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По его словам, во время второй волны заболевших может быть больше, чем в первой, передают РИА Новости. Он объяснил это негативными результатами тестов на антитела к COVID-19 по всему миру.

"Пока положительных реакций на тесты на антитела, которые проводят в Японии и других странах, очень мало. Это значит, что остальное население, около 99%, не переболело. Таким образом, возможно, что число зараженных при второй волне будет больше, чем при первой. Когда антитела будут у 60%, тогда новая волна заражений не страшна и распространения не будет, но до этого еще очень далеко", – сказал врач.

Он считает, что система здравоохранения может оказаться не готовой принять сразу огромное число пациентов при стремительном росте заболеваний. Сато назвал это главной опасностью второй волны COVID-19.

Врач Акихиро Сато РИА Новости

"Проблема в численности – 99% не переболели, поэтому если из этого числа будет много заболевших, которым необходима госпитализация, то появятся и тяжелобольные, которых из-за нехватки мест не смогут положить в больницу. Если распространение заболеваний будет стремительным, не будет коек, не хватит аппаратов искусственной вентиляции легких, врачи не смогут помочь тяжелобольным. В этой ситуации даже те жизни, которые можно было бы спасти в других условиях, спасти не удастся. Это худший сценарий. Если произойдет резкий рост заражений, то жертвы неизбежны", – заявил врач.

Медик предположил, что заболевание будет приходить несколькими волнами, пока в мире не появиться вакцина проверенная временем.

"Пока не будет вакцины, есть вероятность, что эпидемия будет постоянно повторяться. Может быть и так, что будет не только вторая волна, но и другие, и мы будем жить в сменяющих друг друга периодах самоизоляции и ослабления ограничений. Как в Корее – они опять объявили о введении режима самоизоляции из-за роста заражений. Нечто подобное, возможно, будет происходить и в других странах", – сказал он.

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