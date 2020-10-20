Японские ученые объяснили спонтанное появление первых живых существ

Ученые Технологического института в Токио (Япония) объяснили, каким образом сложный метаболизм мог спонтанно возникнуть из простых органических веществ.

Принцип появления первых живых существ на Земле они выясняли в научной работе, результаты которой опубликованы в журнале Chemical Communications.

Исследователи предположили, что тиоэфиры могли служить древней версией носителей энергии, обеспечивающей протекание химических реакций. В том числе – АТФ, без которой невозможно существование живых организмов.

Современные живые существа продолжают использовать тиоэфиры для расщепления сахаров и производства белка из аминокислот.

Тиокислота – соединение, образованное из органической кислоты и сероводорода, присутствующая в вулканических газах, легко вступает в реакцию с простыми серосодержащими тиоловыми соединениями, говорится в исследовании. В результате этого образуются реактивные тиоэфиры. Данная реакция легко протекает в воде и, возможно, послужила толчком для развития более сложных биохимических реакций.

Побочным продуктом реакции являются железосерные кластеры. В живых организмах они играют роль белковых кофакторов, осуществляющих окислительно-восстановительные реакции. Без них невозможен фотосинтез, при котором электроны переносятся из молекул воды для производства сахаров и кислорода.

Формула тиоэфира pubs.rsc.org

Как сообщил OBOZREVATEL, на дне искусственного озера Пампулья в бразильском городе Белу-Оризонти ученые обнаружили ранее неизвестный науке вирус, 90% которого состоит из неизвестных генов.