Президенту Украины Владимиру Зеленскому:

Дорогой Владимир Александрович!

Поздравляю Вас с Рождеством Христовым и хочу пожелать успехов в Ваших усилиях по установлению мира в нашей Украине!

Спасибо Вам большое за звонок и поздравления по случаю Нового года моему другу и бывшему коллеге Владимиру Путину. Он хороший и добрый человек. Почаще звоните ему и Вы решите все ваши проблемы. Если назовете одну из улиц Киева в его честь, он вас озолотит. Вы ведь сами сказали – для Вас нет никакой разницы как называется улица?! Так сделайте этот маленький подарок президенту великой державы и соседу. Путин хочет мира также, как и Вы. Просто перестаньте стрелять. Эту гражданскую войну начал Ваш предшественник Петро Порошенко, который напал на наш родной Донбасс. Там тоже хотят мира! Давайте жить дружно! Зачем Вам эта граница с Россией? Защитники Донбасса вместе с российской армией надежно ее охраняют, тогда как через западную границу Украины вовсю лезет контрабанда.

Дайте Донбассу особый статус и пусть ополченцы "ДНР/ЛНР" выберут своих представителей-депутатов в Верховную Раду Украины. Вы вместе с ними решите все вопросы. Они честные и порядочные люди, но они боятся националистов, которые начнут их убивать лишь потому, что они не знают украинского языка. Пусть они охраняют границу своих республик и у вас наступить долгожданный мир. Буду рад помочь Вам, чем смогу. Как только Вы договоритесь с Путиным и руководством "ДНР/ЛНР", наступит мир. Тогда я готов вернуться в свой родной Донбасс, чтобы с Вашей помощью начать его восстанавливать. Это моя мечта. Надеюсь, она сбудется и Вы приедете в наш Донецк поддержать его трудолюбивый и мирный народ.

Искренне Ваш, с уважением Виктор Янукович

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.