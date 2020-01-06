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6 января • обновлено в 08:41
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Герман Обухов
Герман Обухов
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», США Все статьи автора

Если бы Янукович написал письмо Зеленскому...

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому:

Дорогой Владимир Александрович!

Поздравляю Вас с Рождеством Христовым и хочу пожелать успехов в Ваших усилиях по установлению мира в нашей Украине!

Спасибо Вам большое за звонок и поздравления по случаю Нового года моему другу и бывшему коллеге Владимиру Путину. Он хороший и добрый человек. Почаще звоните ему и Вы решите все ваши проблемы. Если назовете одну из улиц Киева в его честь, он вас озолотит. Вы ведь сами сказали – для Вас нет никакой разницы как называется улица?! Так сделайте этот маленький подарок президенту великой державы и соседу. Путин хочет мира также, как и Вы. Просто перестаньте стрелять. Эту гражданскую войну начал Ваш предшественник Петро Порошенко, который напал на наш родной Донбасс. Там тоже хотят мира! Давайте жить дружно! Зачем Вам эта граница с Россией? Защитники Донбасса вместе с российской армией надежно ее охраняют, тогда как через западную границу Украины вовсю лезет контрабанда.

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Пореченков и Охлобыстин скоро приедут в Украину?

Дайте Донбассу особый статус и пусть ополченцы "ДНР/ЛНР" выберут своих представителей-депутатов в Верховную Раду Украины. Вы вместе с ними решите все вопросы. Они честные и порядочные люди, но они боятся националистов, которые начнут их убивать лишь потому, что они не знают украинского языка. Пусть они охраняют границу своих республик и у вас наступить долгожданный мир. Буду рад помочь Вам, чем смогу. Как только Вы договоритесь с Путиным и руководством "ДНР/ЛНР", наступит мир. Тогда я готов вернуться в свой родной Донбасс, чтобы с Вашей помощью начать его восстанавливать. Это моя мечта. Надеюсь, она сбудется и Вы приедете в наш Донецк поддержать его трудолюбивый и мирный народ.

Искренне Ваш, с уважением Виктор Янукович

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Темы
Отвод войск на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Виктор Янукович
Место
Украина
Теги
Новости России Донбасс
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