Янукович и краденные шапки: Бродский рассказал, что стояло за нашумевшей историей

Президент Федерации баскетбола Украины, глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский рассказал, что придумал историю о воровстве беглым экс-президентом Виктором Януковичем шапок, чтобы вывести его на чистую воду.

Воспоминаниями он поделился в интервью журналисту Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам Бродского, у них с бывшим секретарем СНБО Александром Турчиновым была идея – взять любое уголовное дело и "повесить" на Януковича, чтобы тот показал подлинные документы о своих судимостях за хулиганство.

Бродский рассказал, что стояло за историей с Януковичем и шапками Цензор.НЕТ

"Ну придумали шапки. Хотели взять уголовное дело – вот оно. А он бы пусть бегал и кричал: "Это не оно, у меня вот было другое". Хотели заставить показать реальное уголовное дело", – поделился Бродский.

"На самом деле, лучше бы он шапки воровал, чем то, что наделал здесь", – резюмировал президент ФБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети распространили информацию, что Янукович может вернуться в Украину.

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