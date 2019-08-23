"Вы и есть наш флаг": Соколову растрогал поступок воина ВСУ

Воин Вооруженных сил Украины Дмитрий Рыжков подарил свой орден "За мужество" ІІІ степени украинской журналистке Янине Соколовой.

Его поступок глубоко тронул ее, и телеведущая опубликовала на своей странице в Facebook проникновенный пост со словами благодарности к украинским защитникам.

Янина Соколова Facebook Янины Соколовой

"Здесь должен был быть пост о флаге. Но сегодня я получила вот это. Плачу. Не от гордости, что военный отдал мне свою награду. Нет. Я не достойна ее. Я плачу от того, что живу в стране, где есть столько мужественных и отважных. Честных и справедливых. Наши воины и есть флаг. Символ нации", – написала Соколова.

Вместе с тем она опечалилась тем фактом, что украинцы не ценят должным образом тех, кто ежедневно рискует жизнью ради них. Журналистка напомнила соотечественникам о том, что война продолжается, и призвала прийти поддержать своих Героев на Марш Защитников Украины 24 августа.

"Скажите тем воинам, которых увидите на улице: "Благодаря тебе", посетите военные госпитали. Помогайте волонтерам. Расскажите своим детям, кто заботится об их сне. Чтобы они знали и ценили украинскую историю и национальную идею. Делайте все возможное для того, чтобы независимо от того, кто у власти, мы точно понимали – кто Герой, а кто антигерой", – обратилась Соколова к украинцам.

Орден "За мужество" ІІІ степени, который воин подарил Соколовой Facebook Янины Соколовой

Орден "За мужество" ІІІ степени, который воин подарил Соколовой Facebook Янины Соколовой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова призвала украинцев поддержать Марш Защитников Украины, чтобы поблагодарить их за подвиги и мир в большинстве городов страны. Она также отметила, что, придя на парад, украинцы продемонстрируют России, что ей не удалось завладеть сердцами настоящих патриотов.

Кроме того, журналистка проникновенно поблагодарила каждого воина ВСУ за противостояние российскому агрессору и призвала всех украинцев присоединяться к акции "Благодаря тебе". Ее смысл заключается в том, чтобы при встрече военного прикладывать руку к сердцу в знак благодарности за мир.

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