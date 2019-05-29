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Янина Соколова
Янина Соколова
ЖурналистВсе статьи автора

Юзік з Кварталу і Олег Вінник: хто буде у новій Раді

14.5тЧитать материал на украинском

Доброго ранку, друзі!

Сім політичних сил за останній місяць запропонували мені місце у списках.

Я говорила вже не раз, що на даний момент не бачу сенсу йти з професії заради місця у парламенті, бо для країни, яку люблю, набагато кориснішою буду у журналістиці.

Я не Юзік з кварталу. Бути законотворцем - посада відповідальна і потребує як мінімум підготовки так і певних знань, яких я маю намір отримати у наступні 5 років.

Всім, хто мав у думках пропонувати мені місце у списку своєї політичної сили, раджу не витрачати час на смс і зустрічі, бо можу одразу Вам відповісти: НІТ!

Ну і про свідому втрату (обоже я єщо пожалєю) можливості бути поруч з Олегом Винником (щастя многа нє биваєт) розповіла Айдеру Муждабаєву в ефірі Телеканал ATR.

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Автор
Янина СоколоваЯнина Соколова
Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Олег Винник
Место
Украина
Теги
Выборы 2019Верховна Рада УкраїниВерховная Рада Украины
Источник
Источник:Facebook Яніни Соколової
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Сустретов Пётр
Сустретов Пётр
В нынешней верховной раде только один клоун Ляшко в следущей будет самая большая фракция клоунов-шутов и очень очень большой шут-клоун Юзик это жесть.
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2
0
Музыра Валерий
Музыра Валерий
Юзик в Раде?! Жесть! Ему надо два именных кресла и подлокотники между ними удалить. Кстати, ежели он на двух креслах сидеть будет, то и голосовать за двоих тоже?
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7
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Команда ЗЕ поборола кумовство! Возглавив его!
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