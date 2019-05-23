Пока войска России будут на Донбассе, мы всегда будем находиться в состоянии готовности отражать атаку и возможного наступления войны. Так будет до тех пор, пока этот сосед со своими танками находиться на территории Донбасса и пока мы не войдем в НАТО. Так будет с грузинами, та самая история с Приднестровьем. Россия устраивает активный конфликт, затем переводит его в стадию заморозки, а дальше шантажирует.

Эксперты говорят, что украинская экономика уже адаптировалась к реалиям и выходит на лучшие показатели, несмотря на отсутствие Крыма и части Донбасса. Осталось провести еще несколько реформ: налоговую, судебную и чтобы заработали антикоррупционные органы. Тогда мы уверенно пойдем вперед, даже при условии российской агрессии на востоке.

Но пока мы живем в парламентско-президентской республике, то для нас более приоритетны парламентские выборы, а не президентские. Но есть большое отличие с западными государствами. Мы живем в стране, которая имеет низкий уровень ВВП, несовершенство законодательной базы, судебную и налоговую коллизии, и в нашей стране идет война. Если бы президент не занимался силовым сектором, внешнеполитическим сектором и гуманитарными вопросами – вообще не было бы существенного значения, кто именно из двух кандидатов станет президентом. Стратегически.

Был бы парламент, который принимает большинство законов, а президентский пост при этом был бы репрезентативным. Например, как в Германии. Кто знает немецкого президента? Разве что те, кто встречался с ним на протокольных встречах.

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В Украине другая история. Нам важно, чтобы новый президент нес тот вектор, который мы выбрали пять лет назад. Это не катастрофа, но это будет очень большим шагом назад, если забудем все добытое.

Поэтому в целом, несмотря на нехватку несправедливости, коррупции, которая процветает и несмотря на т.н. договорняки, отсутствие судебной реформы – мы достигли определенных идеологических вещей, которых не достигали за все годы независимости.

Мы остановили агрессора на тех пределах, на которых он сейчас – это результат. Мы не дали Путину попасть на остальную территорию, а это возможно до сих пор. У кого-то из предыдущих президентов были схожие результаты во внешней стратегии и международных отношениях? Мова. Благодаря квотам на телевидении и радио украинский язык стал наконец языком, который я полноценно слышу в своей стране. Ну и томос – важное решение.

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Огромный минус Зеленского и его команды в том, что от них нет конкретной стратегии. Есть общие фразы господина Голобородько из сериала "Слуга народа". Вот в чем беда. Дважды общалась с его командной и приглашала его к себе на эфир. Записала даже видео и сделала это не из эмоциональных соображений. Но Зеленский не пришел. Он побоялся, и я это знаю точно.

Его месседжи всплывают не из дискомфортных интервью. А через короткие видеоролики и слабые заявления путанного толка, которые транслирует его немногочисленная и мутная в своей биографии свита.

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