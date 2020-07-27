Яма жмыха, секс и “номера прикрытия”: журналисты нашли странности в имуществе нардепа Кивы

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива задекларировал квартиру в которой не живет, перемещается по городу на автомобиле с несуществующими номерами и получает больше миллиона в год от аренды жмыховой ямы, поросшей бурьяном.

Об этом рассказали журналисты-расследователи в программе Дениса Бигуса “Наши гроши”. Они показали движимое и недвижимое имущество нардепа, которое он задекларировал и которого в декларации нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Сначала у нардепа был автомобиль Toyota Camry стоимостью от 750 тыс грн. Киву не раз видели садящимся в это авто. Но саму машину не видели в декларации. Там вообще не было указано никакого авто.

Со временем Camry заменил Land Cruiser стоимостью от 2 млн. В марте 2020 года он попал в декларацию депутата, правда записана машина на его брата Дмитрия.

Недвижимости же в декларации Кивы нет, официально он пользуется жильем мужа своего пресс-секретаря. Это однокомнатная квартира в Харьковском массиве.

Но по словам соседки, народного депутат тут не видели, а сама квартира стоит давно закрытой.

По еще одному адресу Кивы, который фигурирует в судебных исках, журналисты нашли общежитие. Здесь зарегистрирована охранная фирма, которую связывают с нардепом, но его самого тут тоже никогда не видели.

Расследователи все же отыскали дом, где депутата видели не раз. Находится он на ул. Лютеранской, в самом центре столицы. По словам журналистов, квартира, которую тут арендует Кива, имеет площадь около 100 кв. метров Рыночная цена аренды такого жилья в этом районе составляет от $1500 в месяц. В декларации нардепа эти расходы не указаны.

“В доме на Лютеранской у меня подруга. Совместного имущества у нас нет, есть совместный секс. Бывает и такое”, – пояснил журналистам Кива.

Также Киву всегда сопровождают молодые люди в экипировке, которые “ведут объект от точки до точки”. Количество охранников варьирует, но минимум их бывает двое. Никаких затрат на оплату их услуг нардеп тоже не задекларировал. В охранных агентствах услуги двух бодигардов при ежедневной работе 5 дней в неделю обходятся около 100 тыс. грн в месяц. Сам Кива заявил, что это не охранники, а помощники, работу которых оплачивает государство.

К тому же, отметили в программе, автомобили, на которых ездит депутат, имеют несуществующие номера регистрации, т.н. “номера прикрытия”. Такими могут пользоваться только правоохранители при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий. В сервисном центре МВД журналистам подтвердили, что такие госномера не закреплены ни за одним автомобилем.

Не экономил Кива и на праздниках. Свой день рождения он отметил в модном среди политиков ресторане “Фабиус” под Киевом. Ориентировочно веселье, по подсчетам журналистов, обошлось в 100тыс. гривен.

Расследователям удалось выяснить источник происхождения доходов нардепа.

В декларации он указал, что владеет жмыховой ямой в Полтавской области, которую сдавал в аренду и заработал на этом 1 млн 200 тыс гривен за год.

Журналисты нашли, где она расположена. Когда-то в эту яму сваливали жмых, полученный от переработки сахарной свеклы. Но сейчас производство не работает, а территория “ямы” площадью около 400 кв. метров заросла бурьяном.

Когда журналисты позвонили арендатору ямы владелице ООО “Компания “Сиквел” Светлане Стависюк и поинтересовались, действительно ли ее компания платит такие деньги, женщина сказала, что должна пообщаться со своим адвокатом. На вопрос о цели использования ямы Стависюк сослалась на “коммерческую тайну”. Расследователи отметили, что в одном из уголовных производств “Компания “Сиквел” фигурирует как фиктивная фирма.

В ноябре 2019 года Кива продал яму. Покупатель – совладелица фирмы “Киевсвязьмонтаж”. Когда-то здесь нардеп значился директором и главным бухгалтером. Но сам он ничего о продаже не знает, говорит, что не продавал. “Может, кто рейдернул ее?” – спросил он у журналиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива 2 июня отметил свой 43-й день рождения. Праздник он организовал в киевском ресторане Fabius, где в свое время гуляли свадьбу продюсер Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских.

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива на заседании Верховной Рады переписывался с абонентом "Яна Блядинская". Кива перечислял суммы расходов на нее.