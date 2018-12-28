Напередодні будь-яких довготривалих свят доволі цікаво мигцем пробігтися по стрічках новин, аби переконатися, що підготовка до новорічних свят – важка робота. Інколи – з відтінком криміналу, в залежності від майнового стану учасників процесу.

Кілька простеньких прикладів: 25 грудня в Києві сталася бійка із застосуванням ножів, сокири, газових балончиків. Там така історія – двоє чоловіків о третій ночі спробували поцупити на ринку новорічну ялинку.

Продавцю ялинок ця ідея не зовсім сподобалася. І він із сокиркою наперевіс кинувся захищати своє майно.

Історія завершилася хепі-ендом, якщо в даному випадку це доречно буде сказати. Поранених немає. Всіх учасників розбірок упакувала поліція і відвезла до найближчого відділку – з відповідними процесуальними наслідками.

Інша доволі схожа історія трапилася у Харкові. З тією лише різницею, що там продавці ялинок побилися між собою. Що стало підставою для розбірок – сказати складно, але учасники сварки гамселилися між собою по-дорослому. І знову ж – з використанням ножів, газових балончиків, металевих прутів тощо…

Їх також повернули до тями за допомогою грубої фізичної сили. А тим часом, з Кривого Рогу повідомили: там, майже в самісінькому центрі міста, пограбували відділення банку. Злочинці забрали з сейфу понад 150 тис. гривень та 15 тис. євро. І успішно втекли.

Зараз правоохоронці намагаються хоча б когось спіймати. Подивимось, яку суму, у разі затримання розбійників, буде повернуто до фінустанови.

Щось мені підказує – чимала кількість банкнот, як це часто трапляється, загубиться у дорозі. Аби згодом, раптово опинитися у декого в кишені.

В цілому ж, ситуація зі сплеском кримінальних проявів доволі традиційна для передноворічних днів. Так було завжди. Водночас, якщо взяти до уваги характер злочинів, зовсім не складно прорахувати загальний стан економічного та психологічного стану пересічних українців. Він цілком і повністю буде відрізнятися від того, що нам намагаються втюхати різноманітні соціологічні служби зі статистичними агенціями.

Що б там не казали про поліпшення економічної ситуації, про чергові здобуття, та про не завжди зрозумілі суспільством перемоги. І справа тут зовсім не в намаганні хлюпнути ложку дьогтю у діжку меду. Просто вже навіть діти, спостерігаючи за нашими політиками та експертами, незалежно від їх приналежності чи то до влади, чи то до опозиції, безпомилково роблять відповідні невтішні висновки.

А остання подія в парламенті, який, навіть не дочекавшись офіційного завершення воєнного стану, розбігся на різдвяні канікули, остаточно змусила суспільство зробити висновок. Вищий законодавчий орган країни – унікальне збіговисько блазнів, брехунів та егоїстів, яким глибоко на все чхати. І яких турбують лише власні шкурні інтереси.

До речі – воєнний стан таки був скасований в обіцяні терміни. Підстава – це реальний парадокс, який навряд чи має аналоги у світовій історії – своєчасне проведення президентських виборів. Додати до цього щось ще – дійсно, доволі складно.

І навіть черговий допис у Facebook від в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, згідно з яким міф, що дивитися на зварювання безпечно для очей, було розбито вщент вже не виглядає суцільною маячнею.

Тільки, заради Бога, не перевіряйте на собі рекомендації головлікаря країни. Хай вона проводить свої цікаві експерименти на собі та своїх підлеглих.