Недільна атмосфера над Україною - хмарна, з мокрим снігом, дощем і мрякою. Карта 1.
Так буде й найближчої ночі.
Завтра вдень, 6 січня, антициклон з центру Європи витіснить опади і повсюди буде сухо. Карта 2.
Підморозить.
Вночі -1-6 градусів, вдень у понеділок 0-3 градуси морозу, на Півдні та Сході плюс частина Центру до +2+4 градусів.
На Різдво суттєві опади малоймовірні, трохи щось може політати на Сході та на крайній півночі України. Невеликі морози переважатимуть, але вдень знову повернеться до нуля.
У Києві оце неяснощо ближче до пізнішого вечора і на ніч перейде у мокрий сніг, знизиться температура повітря.
Завтра вдень у столиці без опадів, близько 2 градусів морозу.
Не попАдайте, особливо вранці та ввечері коли морозець більш відчутним буде.
На Різдво у Києві хмарно, у ніч на 7 січня до -4-6 градусів, вдень близько нуля.
Пшеницю, мак, родзинки, горіхи вже починаємо потроху витягати з кухонних шафок або підкуповувати.
Завтра - Святвечір в Україні.
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