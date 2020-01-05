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5 января • обновлено в 17:30
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Наталья Диденко
Наталья Диденко
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Якою буде погода на Різдво

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Недільна атмосфера над Україною - хмарна, з мокрим снігом, дощем і мрякою. Карта 1.

Якою буде погода на Різдво

Так буде й найближчої ночі.

Завтра вдень, 6 січня, антициклон з центру Європи витіснить опади і повсюди буде сухо. Карта 2.

Якою буде погода на Різдво

Підморозить.

Вночі -1-6 градусів, вдень у понеділок 0-3 градуси морозу, на Півдні та Сході плюс частина Центру до +2+4 градусів.

На Різдво суттєві опади малоймовірні, трохи щось може політати на Сході та на крайній півночі України. Невеликі морози переважатимуть, але вдень знову повернеться до нуля.

Новости
На Святвечір вдарить мороз: прогноз погоди в Україні на 6 січня від ObozTV

У Києві оце неяснощо ближче до пізнішого вечора і на ніч перейде у мокрий сніг, знизиться температура повітря.

Завтра вдень у столиці без опадів, близько 2 градусів морозу.

Не попАдайте, особливо вранці та ввечері коли морозець більш відчутним буде.

На Різдво у Києві хмарно, у ніч на 7 січня до -4-6 градусів, вдень близько нуля.

Пшеницю, мак, родзинки, горіхи вже починаємо потроху витягати з кухонних шафок або підкуповувати.

Завтра - Святвечір в Україні.

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Автор
Наталья Диденко Наталья Диденко
Темы
Погода в Киеве Погода в Карпатах
Место
Украина
Тег
погода
Источник
Источник: Facebook Наталії Діденко
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