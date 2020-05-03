Магазин Yakaboo оскандалился с книгой о войне "шахтеров" на Донбассе
Книжный онлайн-магазин Yakaboo продавал в Украине книгу "Гамарджоба, господа!" Александра Архипова, написанную от имени террориста, воевавшего на Донбассе против ВСУ.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил ветеран АТО, блогер и писатель Валерий Ананьев. Его возмутило, что сервис популяризирует откровенно пропагандистскую литературу.
Так, произведение рассказывает о поездке отставного российского военного в оккупированный Донецк из "патриотических соображений", а также позиционирует российско-украинскую войну на Донбассе как гражданскую.
Ананьев процитировал аннотацию к книге террориста: "Город терриконов и роз. Таким я запомнил Донецк после первого своего приезда в этот красивый город. А еще запомнились и сбивали с толку странные мужики с "подведенными" ресницами и черными ногтями. Угольная пыль, как оказалось. Шахтеры. С тех пор ничего в городе не изменилось. Терриконы на месте, город утопает в роскошных розах. Только вот мужиков на улицах меньше. Воюют шахтеры! Повесть о русских патриотах, ставших на защиту своей Веры, Языка, Земли и Семьи. Гражданская война. Жестко. По-честному. В книге присутствует нецензурная брань!"
Писатель призвал бойкотировать магазин Yakaboo, напомнив, что это уже не первый скандал компании. Пользователи сети поддержали его.
Отметим, вскоре книга "Гамарджоба, господа!" стала недоступной на сайте онлайн-магазина, но ее описание осталось в кэше.
На Yakaboo заявлялось, что эта книга Архипова вышла в 2019 году в издательстве "Логос Украина". Само издательство опровергло любую свою причастность к роману.
В комментарии компания указала, что такую книгу Архипова можно найти среди новинок на сайте ставропольского издательства "Логос", которое также выпускало книги "Служу России – служит закону: примеры благородства полицейской службы", предыдущий роман Архипова "С нами Бог!", а также различные пособия и словари.
Как сообщал OBOZREVATEL:
После открытия "Альпиной Паблишер" дочернего издательства в Украине Ананьев призвал бойкотировать их продукцию, а также отозвал тираж своей книги с ритейлера Yakaboo, который сотрудничает с российской компанией.
Yakaboo ответила, что действует в рамках законов Украины. Ответ компании возмутил Ананьева. По его словам, проблема заключается не в нарушении законов, а в намерении торговой площадки сотрудничать с издательством в дальнейшем, что станет платформой для поднятия этого российского бизнеса в Украине.
Позже "Альпина Паблишер" выпустила скандальную пропагандистскую книгу Оливера Стоуна "Интервью с Путиным".