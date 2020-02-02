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2 февраля • обновлено в 17:20
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Лариса Волошина
Лариса Волошина
Український журналіст, публіцист Все статьи автора

Як "слуга" Брагар оскандалився заявою про собак

2.2т
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"Що в імені мені твоєму". Нашого собакопродавайтеля та бабусєзаклинателя звуть Євгеній Брагар. Саме так пишуться ім‘я цього пана на його сторінці в соцмережах. Не "Євген", а "Євгеній". Згадалося, як Мураєв намагався подати до суду на журналістку Ірину Ромалійську за те, що в етері телеканалу АТR вона назвала його "Євген Мураєв" а він виявляється "Євгеній" і бути для нього "Євгеном" – це приниження честі, гідності та ділової репутації. Подібна наполегливість в іменах українських політиків завжди насторожує. Тхне "рускоговорящєй щелепою" та іншими українофобськими вивертати.

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"Слуга народу" Брагар вляпався в скандал

Але є в цій історії і інша, не менш красномовна аналогія. "Якщо нема грошей сплатити за комуналку – продайте собаку" – "Якщо нема хліба – хай їдять тістечка". Відчуйте спрорідненість підходів? З цього починалася Французька революція. Ця історія про зверхнє ставлення знаті до холопів, до всіх цих життєвих труднощів бідняків. "Продай собаку – купи тістечко і не заважай блакитнокровим насолоджуватися життям". Ось про що ця сентенція. Цікаво, коли це зеленодепутат встиг досягти висот особи королівської крові Марії-Антуанети? Слуги народу? Ага. Тоді чому вони поводяться як наші господарі? "Принеси, подай – пішов геть, не заважай".

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Автор
Лариса Волошина Лариса Волошина
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персона
Евгений Брагар
Место
Украина
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