Вкотре дивує неадекватність отих вчорашніх "українців", котрі жили серед нас, дихали одним з нами повітрям і їли з нами один кусок хлібу, вирощений на нашій спільній землі і от зараз розумієш, що насправді, то як зомбі якісь, то ніби люди з іншої планети, які здатні легко вихопити зброю і вистрілити в тебе, аби поставити "Град" серед вулиці окупованого міста, біля дитячого садочку, чи навіть на подвір’ї, вгативши з нього повний пакет в бік неокупованої території, ніби там не люди геть живуть, а тварі якісь, а потім довго волати, немов некормлені воли, розказуючи про "нєажидану атвєтку", яка прилетіла від тих кровожерливих і безсердечних укрів, снаряди яких лягли прямо по жилому кварталу, акурат біля садочку і тільки чудом ніхто не постраждав…

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От і зараз, дивлячи на покази колишнього начальника служби безпеки екс-президента В. Януковича Володимира Павленко, де той заявляє, що радикально настроєні активісти Майдану планували заживо спалити того Януковича, якщо б їм не вдалось вбити його іншим чином, не розумієш, чи то вони насправді такі хворі в своїй брехні, чи то просто така політика їх пропаганди – брехати так, що б аж коси дибки ставали у всіх слухачів Кісєльов ТВ.

Про це він заявив в Оболонському райсуді Києва у п'ятницю, де надавав покази як свідок з боку сторони захисту за допомогою відеоконференції з окупованого Криму.

На запитання адвокатів, що давало йому зрозуміти, що життя Януковича під загрозою, він зазначив, що до нього весь час надходила інформація про те, що плануються замахи та напади з боку опозиції, зокрема, під керівництвом Олександра Турчинова, Андрія Парубія та Дмитра Яроша, бо ж, до оточення Януковича надійшла інформація, що тодішня опозиція планувала захопити Межигір’я, залучивши 10 тисяч протестувальників, серед яких були бойовики, та військову техніку.

Уявляєте, 10 тисяч зривається з Майдану і валить на Міжгір’я. Та там ще питання, де тих 10 тисяч було набрати, не те, що їх всіх зорганізувати і висунути на оду акцію під єдиним началом і це в той час, коли того єдиного керівника по суті й не було.

Окрім того, Павленко також, і що цікаво, в супереч адвокатам екс-президента, що само по собі, як мінімум смішно, які стверджують, що Янукович не тікав з Києва, а поїхав через робочу зустріч, наполягає, що той не те що тікав, а так біг, що й досі ні він сам, а ні той його Янукович віддихатись не можуть. От і вір їм після цього, якщо вони навіть самі собі суперечками шкодять, не узгодивши наперед що треба було казати, ото ж і кажу – неадеквати тій годі. )))