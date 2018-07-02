Вже 100 років кілька поколінь українців безперервно реформуються прикладаючи зусилля, щоб жити краще, так би мовити, гідно, але наздогнати багатий та успішний Захід все якось не вдається.

І це навіть незважаючи на діаметральну зміну ідеології, суворі методи впровадження змін та властиву народу відчайдушність.

Чи не єдина втіха, що такі неприємності переслідують далеко не тільки одних українців.

Якщо прочитати книгу перуанського економіста Ернандо де Сото "Загадка капіталу. Чому капіталізм перемагає на заході і ніде більше", то можна довідатися, що і в Південній Америці, і в Африці, не кажучи вже про Близький Схід та пострадянський простір економічні проблеми дуже схожі і це незважаючи на колосальні культурні відмінності та дуже вже різноманітний історичний досвід.

Де Сото ніяк не давало спокою те, що рекомендації міжнародних реформаторів не спрацьовують і не дають людям багатіти.

Намагаючись зрозуміти, чому рекомендації експертів не працюють, він дійшов аж до часів становлення капіталізму в Європі та Північній Америці.

Як пише де Сото дуже корисно не стільки прислухатися до порад сучасних західних економістів, скільки придивитися до того, що робили успішні західні країни, коли закладали підвалини капіталізму, формували ринкові інститути і чому їм все це вдалося.