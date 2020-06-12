Главная Новости
12 июня • обновлено в 12:22
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Як коронавірус допомагає нашому проекту “7 чудес України”

1.3т
Читать материал на украинском

От щоденно читаю, як наші можновладці й щоу-бізнесмени врешті-решт перейнялися пропагуванням внутрішнього туризму.

І це – дуже добра новина.

Проте, майже 15-річна діяльність команди “Рідної країни” щодо пропагування туризму та відпочинку в Україні практично ніколи і нікого з влади, олігархату й нинішніх телезнаменитостей не цікавила.

Вони відпочивали на власних закордонних віллах, на своїх яхтах чи модних островах. Одним словом, Сардинія, Сейшели, Мальдіви…було їхнє все.

І от така світова оказія – нині більшість крутих і престижних країн та островів українську грошову й владну еліту не впускають. Тож сталося справжнє ДИВО – всі почали перейматися нашими курортами і "туристичними магнітами". Навіть гасла наших минулих просвітницький акцій для цього взяли.

Для прикладу, в 2006-2007 роках ми з Олександром Богуцьким (канал ICTV) та Миколою Баграєвим (зовнішня реклама) провели соціальну кампанію:

"Мандруй Україною! Пізнавай Україну! Відпочивай в Україні"!

За період з 2006 року ми відзняли 50-серійний цикл фільмів

"7 чудес України" без жодної бюджетної гривні!

І сотні заходів, фестивалів, презентацій, промо кампаній, поліграфії, соціальної реклами…про унікальну, неповторну рідну країну – Україну!

Тепер нарешті всі стали нашими союзниками у справі важливості туризму, передовсім внутрішнього.

Отож, як каже сучасна українська народна мудрість:

не було б нам щастя, так коронавірус допоміг.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 753.

    Вылечились: 13 567. Умерли: 870.

  • В мире заболели более 7,5 млн человек, погибли – больше 421 тысяч.

  • Мать из Калифорнии призвала не надевать маски на маленьких детей. Она озвучила смертельные риски.

  • Ляшко назвал причину нового антирекорда Украины по COVID-19.

  • В США на людях испытали лекарство, не дающее заразиться коронавирусом.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги