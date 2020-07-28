Навздогін створеному сьогодні мною і колегами з Польщі та Литви Люблінському трикутнику розкажу одну цікаву історію. Вичитав її у Сергія Плохія в його блискучій книзі "Брама Європи".

Люблінська унія 1569 року, угода про об'єднання Польського королівства та Великого князівства Литовського в єдиній федеративній державі — Речі Посполитій, позначилася на багатьох сферах життя. Зокрема, і на картографії. Міжнародна політика XVI сторіччя без нових мап не робилася.

Одну з таких відомих мап створював у 1590-х роках Томаш Маковський. Далі слово Плохію: "Учені вважають, що матеріал для української частини мапи надав Костянтин Острозький. Імовірно, термін "Україна" потрапив на карту Маковського також завдяки князю або його оточенню".

Ось так вчасно давши матеріал (а може, щось іще, про що історичні джерела не зберегли свідчень) Костянтин Острозький не лише у переносному, а й у буквальному сенсі наніс Україну на європейську мапу.

Сьогодні Острозький, похований у Києво-Печерській Лаврі, є постаттю, яка об’єднує український, польський та литовський народи. Він також є символом військових перемог.

Україна - важлива держава Центральної Європи. Ми маємо зміцнювати зв’язки з країнами цього регіону і виступати спільно, коли потрібно захищати наші інтереси. Центральноєвропейськість - один з принципів нашої зовнішньої політики.

На фоточках зображені Острозький і його скромні політичні нащадки: глави МЗС Литви - Лінкявічус, України - Кулеба, Польщі - Чапутович і український полковник, командувач ЛИТПОЛУКРБРИГУ Братішко.

Як князь Острозький наніс Україну на мапу Європи

Ну і, звісно, та сама мапа.

Як князь Острозький наніс Україну на мапу Європи

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