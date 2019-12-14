Ядерное оружие станет на второй план: в СНБО назвали главную угрозу мировой безопасности

Секретарь СНБО Алексий Данилов заявил, что главной угрозой мировой безопасности в ближайшие 5-10 лет станет кибероружие.

Во время встречи с делегацией сотрудников Сената США, Данилов отметил, что ядерное оружие станет на второй план, сообщается на сайте СНБО.

"В следующие пять-десять лет кибероружие станет номером один в мире, даже ядерное оружие отойдет на второй план", – сказал Данилов.

В СНБО назвали кибероружие самой большой угрозой мировой безопасности rnbo.gov.ua

По словам секретаря СНБО, в глобализованном мире, где войны все больше становятся гибридными, защита информации и устройств для работы с ней крайне важна, поскольку для киберпреступлений не существует границ.

Также он сообщил о работе над обновленной Стратегией кибербезопасности, и отметил, что в аппарате СНБО Украины продолжается работа над развитием Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК).

Его заместитель Сергей Демедюк заявил, что НКЦК будет взаимодействовать с аналогичными центрами стран-партнеров. Демедюк также подчеркнул важность совершенствования законодательной базы, регламентирующей работу субъектов киберзащиты.

Также, члены делегации отметили, что кибератаки являются "огромными вызовами" для Украины и США.

Как писал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что оппоненты сделают все, чтобы украинская власть пошла на переговоры с террористами на подконтрольных России территориях Донбасса.

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