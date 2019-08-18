Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

Яблочный Спас: что сделать, чтобы получить желаемое

428 Читать материал на украинском

На Яблочный Спас, или Преображение Господне, можно выполнить несколько простых ритуалов.

"Например, благоприятно взять воду из трех родников, смешать в одном сосуде и выпить. Так из жизни уйдет весь негатив", – рассказал OBOZREVATEL маг ведической традиции Игорь Мехеда.

Поскольку Яблочный Спас выпадает на период метеорных потоков, Игорь Мехеда порекомендовал использовать этот факт для загадывания желаний. "Во время этих потоков выделяется очень много энергии, которая может усилить энергию человеческих мыслеформ и способствовать их быстрому воплощению", – пояснил он.

Новости
Яблочный Спас: не машите руками!

Маг также порекомендовал бизнесменам, глядя на метеоры в небе, произнести одну из таких формул: "Как звезды вспыхивают в небе, так покупателю приглянулся мой товар", "Как звезды сияют, так торговля идет", "Звездный свет, дай мне удачу".

Натюрморт с яблоками, медом и орехами. Иллюстрация

Натюрморт с яблоками, медом и орехами. Иллюстрация

Google Images

Тройное сочетаний цифр – 19 августа, 19 часов, 19 минут – можно также использовать для загадывания желаний. В этот час "мысленно просят вселенную исполнить желания, после этого желают удачи себе и всему миру", – пояснил маг.

В этом контексте он добавил: "число 19 - необычное, оно состоит из четной и нечетной составляющей, это неделимое число. Поэтому оно считается проявлением божества". Именно поэтому "в ночь с 19 на 20 августа полезно смотреть на звезды и загадывать желания — желания исполнятся, а препятствия к их осуществлению сгорят", – подчеркнул он.

Новости
Любовный гороскоп на 19-25 августа: кого погубит страсть

По словам Игоря Мехеды, на Яблочный Спас на праздничном столе обязательно наличие трех продуктов: яблок, меда и винограда. Эти символы являются "паролем для открытия доступа" к многовековому эгрегору этого праздника, и будут привлекать удачу.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда рассказал, какая великая тайна Софии Киевской оказалась раскрытой.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Темы
Эксклюзив Православный Спас
Персона
Игорь Мехеда
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...