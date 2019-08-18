Яблочный Спас: что сделать, чтобы получить желаемое

На Яблочный Спас, или Преображение Господне, можно выполнить несколько простых ритуалов.

"Например, благоприятно взять воду из трех родников, смешать в одном сосуде и выпить. Так из жизни уйдет весь негатив", – рассказал OBOZREVATEL маг ведической традиции Игорь Мехеда.

Поскольку Яблочный Спас выпадает на период метеорных потоков, Игорь Мехеда порекомендовал использовать этот факт для загадывания желаний. "Во время этих потоков выделяется очень много энергии, которая может усилить энергию человеческих мыслеформ и способствовать их быстрому воплощению", – пояснил он.

Маг также порекомендовал бизнесменам, глядя на метеоры в небе, произнести одну из таких формул: "Как звезды вспыхивают в небе, так покупателю приглянулся мой товар", "Как звезды сияют, так торговля идет", "Звездный свет, дай мне удачу".

Натюрморт с яблоками, медом и орехами. Иллюстрация Google Images

Тройное сочетаний цифр – 19 августа, 19 часов, 19 минут – можно также использовать для загадывания желаний. В этот час "мысленно просят вселенную исполнить желания, после этого желают удачи себе и всему миру", – пояснил маг.

В этом контексте он добавил: "число 19 - необычное, оно состоит из четной и нечетной составляющей, это неделимое число. Поэтому оно считается проявлением божества". Именно поэтому "в ночь с 19 на 20 августа полезно смотреть на звезды и загадывать желания — желания исполнятся, а препятствия к их осуществлению сгорят", – подчеркнул он.

По словам Игоря Мехеды, на Яблочный Спас на праздничном столе обязательно наличие трех продуктов: яблок, меда и винограда. Эти символы являются "паролем для открытия доступа" к многовековому эгрегору этого праздника, и будут привлекать удачу.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда рассказал, какая великая тайна Софии Киевской оказалась раскрытой.

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