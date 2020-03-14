"Я знаю, что такое русский мир!" Воин ВСУ поделился своей историей войны

Воин 93 ОМБр ВСУ Холодного Яра из Харькова проникновенно поделился с украинцами своей историей войны. Мужчина несет службу неподалеку от Крымского Луганской области вместе со своим сыном, который обороняет соседнюю позицию.

Рассказ о семье военных появился на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. В нем патриот поделился своими мечтами и мотивацией, которая помогает держаться на фронте.

По словам Александра, война началась для него в 2014 году. Все эти годы главная цель воина – украинский флаг на востоке. Мужчина похвастался, как недавно из пулемета сбил знамя террористической "ЛНР" над вражескими позициями, потому что, подчеркивает воин, "этой тряпке здесь не место".

"Я родом из Харьковской области. Поэтому знаю, что такое "русский мир". Ведь беспорядки были и в Харькове, город был на волоске от "республики". Я к тому времени уже был на службе. Не ждал никаких повесток из военкомата – пошел добровольцем в 92-ю бригаду", – вспоминает защитник Украины.

Воин ВСУ Facebook "Повернись живим"

В августе 2014 года его бригаду отправили в Иловайск на помощь окруженным россиянами украинским военным, позже Александр вместе с побратимами удерживал Луганское направление.

"Во время выхода из Дебальцево у нас было много потерь. Это было действительно страшно. Затем Счастье на Луганщине, где мы также теряли побратимов. Но войны без жертв не бывает. В 2016-м мы стояли в Крымском. Прилетела 82-я мина, метрах в пяти от нас разорвалась. Тогда нас двоих с побратимом накрыло. Я получил осколочное ранение. Но за полтора месяца врачи поставили меня на ноги, и я вернулся на службу", – делится воспоминаниями Герой.

В марте 2016 года Александр уволился, несколько месяцев побыл дома, но потом его снова потянуло на войну, и он пополнил ряды 93 ОМБр ВСУ.

"Это уже в крови. Приезжаешь домой, несколько дней, и хочется обратно, потому что переживаешь за своих ребят. Хочется, конечно, чтобы война закончилась, чтобы семьи дождались своих сыновей и родителей, чтобы дети здесь, на востоке, ходили в школу и не боялись, что сейчас начнется обстрел. Для того мы и здесь. Победа будет за нами! Пока будет развеваться украинский флаг на Донбассе, все будет хорошо. Я верю, что мы дойдем до границы, восстановим свой суверенитет. Я подписал контракт на пять лет (вот, сейчас последний), и знаю, что буду продолжать, пока не закончится война", – уверенно сказал воин ВСУ, отметив, что военную династию мечтает продолжить и его младший сын.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев впечатлила история семьи погибшего воина ВСУ Петра Третьяка. Его жена, сын и невестка, несмотря на потерю близкого человека, решили продолжить дело защитника и также вступили в ряды украинской армии.

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