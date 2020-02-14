"Я выстою и мы победим!" Маркив передал мощное послание из заключения в Италии

Украинский нацгвардеец Виталий Маркив, которого приговорили к 24 годам тюрьмы в Италии, передал сильное письмо с надеждой об освобождении.

Текст в пятницу, 14 февраля, показала пресс-служба Министерства внутренних дел (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что украинца по поручению главы МВД Арсена Авакова посетил его заместитель Анон Геращенко.

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Письмо Маркива Пресс-служба МВД

"По моему поручению Антон Геращенко посетил в тюрьме Виталия Маркива и рассказал, что делает Украина для его освобождения – в частности о встрече президента с Папой Римским и властью Италии. Виталий передал письмо – для каждого, кто поддерживает его в борьбе", – рассказал Аваков.

"Дорогие украинцы! Хочу выразить вам огромную благодарность за поддержку. Я обязательно выстою и мы победим! Слава Украине!" – написал Маркив.

"Уверен, что дипломатия и юриспруденция найдут пути решения этого вопроса, чтобы наш гвардеец вернулся домой. Мы не оставим нашего солдата", – отреагировал Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: тогда в ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

12 июля Маркива осудили к 24 годам тюрьмы. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

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