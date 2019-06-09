"Я внучка Коломойского": пресс-секретарь Зеленского разразилась новым заявлением

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, как прошла ее первая неделя на новой должности.

По словам журналистки, она услышала немало нового о себе. Примеры привела Мендель на своей странице в Facebook.

"За последнюю неделю узнала, что я внучка Коломойского: у моей мамы спрашивали, где моя бабушка, которая всю жизнь провела в селе Херсонщины, встретила Коломойского, и как у них завязался роман", – написала пресс-секретарь.

Юлия Мендель

Кроме того, ей также приписали тесные отношения с олигархом Виктором Пинчуком и народным депутатом от "Оппозиционного блока" Сергеем Левочкиным. Мендель призналась, что в роли журналистки так и не смогла найти номер последнего, удивившись предположениям о том, что именно Левочкин устроил ее на должность.

По словам пресс-секретаря, ее также называли агентом Госдепа США и сотрудницей Кремля. "Видимо, по совместительству", – отреагировала она.

"Очень рада, что заставила платить целой армии троллей! Значит, делаю все правильно!" – резюмировала Мендель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мендель успела отличится скандальными заявлениями. Так, она выразила мнение, что украинские военные поддаются на провокации, стреляя по террористам в жилых домах, школах или больницах на Донбассе. Слова журналистки вызвали бурную реакцию украинцев.

Также пресс-секретарь Зеленского устроила перепалку в сети с журналистами 5 канала, которые упрекнули ее в том, что она предоставила перевод на украинский язык официальных публикаций Зеленского в Twitter.

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