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8 сентября • обновлено в 10:59
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"Я вижу тебя!" В сети опубликовали трогательное видео с мамой Сенцова

8.6т Читать материал на украинском

В сети появилось трогательное видео с реакцией мамы Олега Сенцова Людмилы на возвращение сына в Украину.

Сюжет опубликовали "Крым.Реалии". Женщина смотрела прямую трансляцию возвращения политузников дома, в крымском селе Скалистое, а в аэропорту "Борисполь" его встречала дочь Алина (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

После выхода из самолета режисер сделал матери звонок. "Олег, сынок! Я вижу тебя! Я вижу, ты с Алинкой. Как? Ты ее узнал хоть? Она не выше тебя? Ну давай, моя радость, целую, обнимаю. До завтра", – сказала она сыну.

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"Я его дождалась! Я завтра его обниму", – добавила журналистам Людмила Сенцова.

Смотрите видео по теме:

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская разозлилась из-за освобождения из российского плена Олега Сенцова. Она заявила, что его освобождение было вынужденной мерой, но российским спецслужбам известно обо всех его "планах".

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Персона
Олег Сенцов
Тег
обмен
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Junio Van
Junio Van
террориста-,, режиссера,, ждёт что-то не очень хорошее...
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Dell Alex
Dell Alex
Мудак + мама Сенцова...
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филипп филипыч
филипп филипыч
почему? объясните мне пожалуйста, почему Украина отдала 23 украинца на обмен? Россия из 35 отдала 35 украинцев. Украина из 35 всего 12 россиян. ПОЧЕМУ? майдановцы есть аргументированное объяснение?
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