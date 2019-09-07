"Я вижу тебя!" В сети опубликовали трогательное видео с мамой Сенцова

В сети появилось трогательное видео с реакцией мамы Олега Сенцова Людмилы на возвращение сына в Украину.

Сюжет опубликовали "Крым.Реалии". Женщина смотрела прямую трансляцию возвращения политузников дома, в крымском селе Скалистое, а в аэропорту "Борисполь" его встречала дочь Алина (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

После выхода из самолета режисер сделал матери звонок. "Олег, сынок! Я вижу тебя! Я вижу, ты с Алинкой. Как? Ты ее узнал хоть? Она не выше тебя? Ну давай, моя радость, целую, обнимаю. До завтра", – сказала она сыну.

"Я его дождалась! Я завтра его обниму", – добавила журналистам Людмила Сенцова.

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Как сообщал OBOZREVATEL, бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская разозлилась из-за освобождения из российского плена Олега Сенцова. Она заявила, что его освобождение было вынужденной мерой, но российским спецслужбам известно обо всех его "планах".

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