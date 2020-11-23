"Я вас никогда не оставлю": подробности смертельного ДТП с грузовиком под Житомиром с тремя жертвами

В считанных километрах от Житомира на трассе Киев-Чоп в жутком ДТП погибли трое человек: 18-летний водитель из Львовской области и два жителя Новоград-Волынского, которые стали его пассажирами через сервис Bla-bla-car. Среди погибших оказался также Тимур Жеребчук.

Мужчина всего лишь два дня не дожил до своего 32-летия, у него осталась жена Марина и дочь Таисия. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Фуру развернуло, а "Шкода" превратилась в груду металла

Смертельная авария произошла на трассе Киев – Чоп возле села Свитин 17 ноября. Легковой автомобиль "Шкода" столкнулся с фурой. В результате погиб 18-летний житель Львовской области и два его пассажира. Попутчиков водитель взял на сервисе Bla-bla-car.

В результате удара "Шкода" превратилась в груду металла, погибших пришлось доставать спасателям с помощью специального инструмента. А фуру развернуло поперек дороги так, что из четырех полос свободной для проезда осталась только одна.

Фуру развернуло поперек дороги ЖЖ

В полиции открыли производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности движения). Там рассматривают несколько версий произошедшего. В пресс-службе Житомирской областной полиции говорят, что водитель мог заснуть за рулем, также авария могла произойти и из-за плохих погодных условий.

От "Шкоды" почти ничего не осталось ЖЖ

Накануне ДТП в этом районе шел дождь, который моросил всю ночь. Затем ударил небольшой мороз, дорога стала опасной.

Поцеловал доченьку и ушел

Одним из погибших оказался житель Новоград-Волынского с Житомирщины Тимур Жеребчук. Он не дожил до своего 32-летия всего лишь два дня. 19 ноября, в день его рождения, Тимура похоронили.

У погибшего осталась семья – жена Марина и дочка Тая.

Тимур со своей семьей Facebook Тимура Жеребчука

Две сестры Тимура – Оля (они с ним были двойняшки) и Саша, двоюродная сестра, рассказали о том, куда ехал Тимур в то утро 17 ноября.

По их словам, Тимур на выходные вернулся из Киева в Новоград-Волынский к семье. "Он приехал на машине, но оставил ее дома. Провел выходные с семьей. Чтобы вернуться в Киев на объект, нашел попутчика на Bla-bla-car. У нас сейчас в выходные не работают строительные магазины, поэтому он заказал материал для работ в Киеве, их доставили, и во вторник он уже планировал приступить к работам. Тимур был строителем. Он созвонился с водителем и договорился выехать рано утром. Супруга, Марина, собрала ему продуктов на неделю. Они позавтракали, выпили чаю, попрощались. Он поцеловал доченьку и ушел…" – рассказывают OBOZREVATEL сестры.

Тимур в машину сел на заднее сиденье, поскольку впереди уже был пассажир. Автомобиль успел отъехать на 100 км, когда случилась авария.

Вырос без отца

"Без Тимура остались его любимые – дочка Тая и жена Марина. Также его мама Ирина, которая работает в Испании, чтобы собрать деньги на квартиру и поселиться рядом с сыном и его семьей. Его сестры, его братья. Мы все его потеряли, мы потеряли частичку нашей души", – говорит его сестра погибшего.

Тимур очень любил свою семью Facebook Тимура Жеребчука

"Мы росли без отца, поэтому Тимур был для меня примером мужчины и отца. Многие их тех, кто его знал, восхищались им и брали с него пример. Тима был хороший, добрый и честный человек. Мама его таким воспитала. Он был жизнерадостным и никогда ни на что не жаловался", – рассказывает сестра Оля.

Саша вспоминает, что однажды, когда они были еще юными, брат поймал ее за курением. Маме он ничего не сказал, но ее отругал.

В школе Тимур увлекался борьбой, выступал на соревнованиях и был кандидатом в мастера спорта. Сразу после окончания школы он пошел работать. "Он никогда не сидел без дела. Был мастером, занимался строительством домов и ремонтами. Его друзья рассказывали, что Тимур в работе был щепетилен, он всегда все доделывал до конца, когда уже другие бросали. А если видел, что, например, обои приклеены плохо, то срывал их и говорил переделать", – вспоминает Оля.

В дочке Тае он души не чаял Facebook Тимура Жеребчука

Тимур, как мама и сестры, пробовал работать в Испании. Однако спустя несколько месяцев вернулся в Украину. О чувствовал себя в чужой стране не в своей тарелке. Здесь же была его родина и его любимая.

В последние годы Тимур посвятил себя исполнению своей мечты: построить собственный дом и завести еще одного ребенка. И все свободное время он потихоньку строил свой дом.

"Уже десять лет у Тимура была своя семья – любимая жена Марина и дочка Тая. Дочь безумно любит отца. Он никогда ее не ругал, он вообще не умел ругаться. Дочка не отходила от него, когда он приезжал на выходные домой, она очень его ждала. И когда он находился дома, она хотела быть только с ним – ни друзья, ни гаджеты ей не были нужны.

Тимур мечтал построить дом для своей семьи Facebook Тимура Жеребчука

А с Мариной они очень любили друг друга. Для семьи это огромная потеря. Мы ведь выросли без отца. И брат всегда говорил жене: "Я знаю, каково это расти без отца. Я вас никогда не оставлю, я вас так люблю". У него была цель, и он к ней шел. Он даже бросил курить, говорил, что ему это не нужно, что хочет оставить все, что его может тормозить", – говорит Оля.

Семья не знает, кто еще вместе с Тимуром стали жертвами этой аварии. Они бы хотели связаться с родными погибших, чтобы выразить им свои соболезнования.