"Я уйду в оппозицию!" Старое обещание Путина внезапно вспомнили в сети

В сеть попал архивный снимок первой страницы номера газеты "Комсомольская правда. Москва" 2006 года, на которой приведено обещание президента России Владимира Путина уйти в оппозицию в 2008 году.

Фото опубликовал российский музыкант и поэт Вася Обломов (Василий Гончаров) в своем Twitter.

""В 2008 году я уйду в оппозицию и буду ругать власть". Так заявил вчера президент в Шанхае в гостиничном номере в час ночи", – сказано на первой странице номера "Комсомольской правды" за 17 июня 2006 года.

Старое обещание Путина, который в 2020 году поддержал "обнуление" своего президентства посредством внесения поправок в Конституцию, насмешило пользователей.

Номер "Комсомольской правды" за 17 июня 2006 года скриншот публикации

"Человек слова. Верю ему", "И ведь, как всегда, не обманул", "Пьяный был, ляпнул, не подумав", – пишут в комментариях под публикацией.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, архивное фото молодого Путина в кепке рассмешило сеть.