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"Я уйду в оппозицию!" Старое обещание Путина внезапно вспомнили в сети

Алина Мельник
Общество
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'Я уйду в оппозицию!' Старое обещание Путина внезапно вспомнили в сети

В сеть попал архивный снимок первой страницы номера газеты "Комсомольская правда. Москва" 2006 года, на которой приведено обещание президента России Владимира Путина уйти в оппозицию в 2008 году.

Фото опубликовал российский музыкант и поэт Вася Обломов (Василий Гончаров) в своем Twitter.

""В 2008 году я уйду в оппозицию и буду ругать власть". Так заявил вчера президент в Шанхае в гостиничном номере в час ночи", – сказано на первой странице номера "Комсомольской правды" за 17 июня 2006 года.

Старое обещание Путина, который в 2020 году поддержал "обнуление" своего президентства посредством внесения поправок в Конституцию, насмешило пользователей.

Номер "Комсомольской правды" за 17 июня 2006 года

Номер "Комсомольской правды" за 17 июня 2006 года скриншот публикации

"Человек слова. Верю ему", "И ведь, как всегда, не обманул", "Пьяный был, ляпнул, не подумав", – пишут в комментариях под публикацией.

"Я уйду в оппозицию!" Старое обещание Путина внезапно вспомнили в сети

"Я уйду в оппозицию!" Старое обещание Путина внезапно вспомнили в сети

"Я уйду в оппозицию!" Старое обещание Путина внезапно вспомнили в сети

"Я уйду в оппозицию!" Старое обещание Путина внезапно вспомнили в сети

"Я уйду в оппозицию!" Старое обещание Путина внезапно вспомнили в сети

"Я уйду в оппозицию!" Старое обещание Путина внезапно вспомнили в сети

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, архивное фото молодого Путина в кепке рассмешило сеть.

РоссиясоцсетикурьезНовости РоссиипрезидентВладимир Путин
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