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18 февраля • обновлено в 01:23
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"Я тебя туда не посылал": искалеченные донбасские террористы пожаловались, что они никому не нужны. Видео

1.6т
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Террористы, которые воевали на Донбассе против украинских военнослужащих и были ранены, рассказали как "местные власти" их игнорируют, потому что они им не нужны.

Отрывки из видеоинтервью боевиков опубликовал в Twitter украинский блогер Necro Mancer (чтобы посмотреть все видео, проскролльте до конца новости).

Раненые донбасские террористы пожаловались, что они никому не нужны

Раненые донбасские террористы пожаловались, что они никому не нужны

"Было у нас предложение к Бидёвке (Владимир Бидёвка является депутатом так называемого "народного совета ДНР"). Он не соизволил даже на пару минут спуститься к тяжелораненым бойцам. Это отношение к ополченцам первой волны", – рассказал один из террористов.

Другой боевик Сергей Семернин пожаловался на депутата так называемого "народного совета ДНР І созыва" Валерия Скороходова: "У нас есть тяжело раненый Миша Кацап, без ног, без рук. Тоже обращался к нему за помощью в приобретении квартиры или дома, потому что у него ребенок… он живет на съемной квартире. На что он (Скороходов) ему ответил: “Я тебя туда не посылал”".

Семернин при этом добавил, что его лично не интересует, что происходит за пределами оккупированных территорий: "Не важно: Украина, Беларусь, Америка. Мне без разницы, для меня это противник и все".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация о том, что на Донбассе "майор 5 бригады" террористов, который приехал из России, застрелил двух своих подчиненных.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Сначала это мясо. Теперь - дерьмо! Обычный путь любой твaри с паРРаши!
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
ну и дураки кретинизм зашкаливает !
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Ничо. Украина об этих yблюдкax не забудет. И позаботится. Чтобы у них место было возле тюремной параши. Или в самой параше
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