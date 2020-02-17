"Я тебя туда не посылал": искалеченные донбасские террористы пожаловались, что они никому не нужны. Видео

Террористы, которые воевали на Донбассе против украинских военнослужащих и были ранены, рассказали как "местные власти" их игнорируют, потому что они им не нужны.

Отрывки из видеоинтервью боевиков опубликовал в Twitter украинский блогер Necro Mancer (чтобы посмотреть все видео, проскролльте до конца новости).

Раненые донбасские террористы пожаловались, что они никому не нужны

"Было у нас предложение к Бидёвке (Владимир Бидёвка является депутатом так называемого "народного совета ДНР"). Он не соизволил даже на пару минут спуститься к тяжелораненым бойцам. Это отношение к ополченцам первой волны", – рассказал один из террористов.

Другой боевик Сергей Семернин пожаловался на депутата так называемого "народного совета ДНР І созыва" Валерия Скороходова: "У нас есть тяжело раненый Миша Кацап, без ног, без рук. Тоже обращался к нему за помощью в приобретении квартиры или дома, потому что у него ребенок… он живет на съемной квартире. На что он (Скороходов) ему ответил: “Я тебя туда не посылал”".

Было у нас предложение к Бидёвке. Он не соизволил даже на пару минут спуститься к тяжелораненым бойцам. Это отношение "правительства" к "ополченцам" 1й волны. А "слуга народа" Скороходов прямо так и сказал: "Я тебя туда не посылал" https://t.co/KCqkM2FX6H #Вьюнов #Патриот #роа pic.twitter.com/V6XQ4CBrqB — Necro Mancer (@666_mancer) February 17, 2020

Семернин при этом добавил, что его лично не интересует, что происходит за пределами оккупированных территорий: "Не важно: Украина, Беларусь, Америка. Мне без разницы, для меня это противник и все".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация о том, что на Донбассе "майор 5 бригады" террористов, который приехал из России, застрелил двух своих подчиненных.

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