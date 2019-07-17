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"Я тебе в**бу!" В Польше пан напал на заробитчан из Украины. Видео

3.2т Читать материал на украинском

В сети опубликовали видео, на котором работодатель в Польше сцепился с украинскими заробитчанами, используя нецензурную брать и избивая их.

Ролик, снятый на мобильный телефон, появился на странице "Украинский мигрант" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Уже давно настало время открытого, публичного и очень неприятного обсуждения об отношении польских работодателей к украинским мигрантам", – сказано в подписи к видео.

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В Польше пан напал на заробитчан из Украины

В Польше пан напал на заробитчан из Украины

Скриншот из видео

В Польше пан напал на заробитчан из Украины

В Польше пан напал на заробитчан из Украины

Скриншот из видео

Так, на кадрах видно, что поляк появился на поле, на котором украинцы собирали спаржу, с синим зонтиком в руках. Он начал упрекать одну из девушек в том, что она якобы плохо выполняет работу, и попытался применить физическую силу.

"Я тебе в**бу, что копыта отбросишь", – крикнул он, заставляя заробитчанку работать еще усерднее.

За украинку заступился ее соотечественник, которому тоже досталось от работодателя. Последний начал забирать у украинцев мобильный телефон, на который его снимали. "Как пан себя ведет на поле по отношению к людям, так и я себя веду", – ответила ему заробитчанка.

При этом, Wyborcza пишет, что после того, как участники конфликта пожаловались на мужчину, его уволили. Украинцы получили свои деньги и вернулись на родину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше в лесополосе за 150 км от места работы нашли тело 36-летнего украинца-заробитчанина Василия Чорнея, который умер на производстве.

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Читайте все новости по теме "Трудовая миграция из Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Трудовая миграция из Украины
Место
Польша
Тег
украинцы в Польше
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