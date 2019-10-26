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27 октября • обновлено в 01:25
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"Я тебе сейчас врежу!" Соколова рассказала об инциденте с Усиком

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Журналистка Янина Соколова рассказала курьезный инцидент с ее сыном и украинским боксером-чемпионом Александром Усиком.

В интервью своему коллеге Сергею Иванову, опубликованном на YouTube-канале "Исландия", Соколова сообщила, что живет в одном доме с боксером. Однажды на детской площадке ее ребенок поссорился с сыном Усика.

"Мой сын ходит и дубасит его малого. Усик подходит и говорит: "Не трогай его, будьте друзьями". На что мой Коля говорит: "Я тебе сейчас врежу". И Коля не понимает, кому он это говорит. Это просто забавно. Мой Коля с весом 20 кг и Усик..." - рассказала Соколова.

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Усик и Соколова

Усик и Соколова

Как сообщал OBOZREVATEL, журналистка Янина Соколова в новом интервью также осудила скандальное выступление хора Веревки на сцене с "Кварталом 95".

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Персоны
Янина Соколова Александр Усик
Место
Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Отсос"ть он только мог, а эта дама не понимает, что растит неадеквата, который вырастит и будет хамить окружающим, как действующий президент. И как хамит она сама, только ей как баб..извините, женщине прощают, а пацану спуску не будет
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel, Наверняка у этой леди мужа нет и вряд ли был.
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