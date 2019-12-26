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26 декабря • обновлено в 14:04
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"Я такого не потерплю!" Украинец поставил на место пропагандиста в прямом эфире РосТВ

2.6т
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В эфире российской пропагандистской передачи "60 минут" украинский политолог Гордей Белов покинул студию после нападок со стороны ведущего Евгения Попова.

В прямом эфире россияне обсуждали войну на Донбассе, где пропагандист Попов раскритиковал Белова за бездействие на востоке Украины.

"Вы ничего не знаете, Гордей. Над вашей головой, слава Богу, никогда не свистели пули. Когда вы побываете на передовой, а не будете смотреть в телевизор с куском пиццы во рту, тогда мы с вами поговорим на равных", – срывался на крик Попов.

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После таких слов Белов покинул студию, добавив: "Разговаривайте так с россиянами. Я такой тон разговора никогда не потерплю".

Позже Попов в своем Telegram-канале прокомментировал скандал на передаче.

"Гордей Белов сам себя высек. Обиделся на "пиццу". И пусть! Тонкая душевная организация бывшего вице-мэра не выдержала правды. Желаю Гордею мирного неба над головой, никогда не слышать свиста пуль, гула фронтовой авиации и разрыва мин. Это страшно", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, появление в Киеве корреспондентки пропагандистского телеканала НТВ высмеяли в сети.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Тег
пропаганда
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Надеюсь, эта биомасса сбежит в свой сви-домитый гадюшник.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Как он поставил, с полными шароварам сбежал обиженный,
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Крым Андрей
Крым Андрей
Жалею тех соотечественников, кто этот цирк с клоунами смотрит.
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