Жуткая авария на трассе Киев – Чоп недалеко от Жашкова унесла жизни сразу четырех людей, среди которых был ребенок. Вылетевший на встречную полосу водитель Toyota Land Cruiser превратил в груду металла небольшую "Ладу", разрушил жизни сразу двух семей и оставил детей сиротами.

Подробности смертельного ДТП читайте в материале OBOZREVATEL.

Дружили и погибли вместе

Александра Вовченко сдавленным от горя голосом вспоминает о том последнем дне, когда она разговаривала с мужем Вадимом. Все это она уже пересказывала несколько раз, прокручивала в памяти, но принять то, что супруга больше нет, еще не может.

Александра с мужем Вадимом Facebook Александры Вовченко

Год назад Вадим переехал жить к ней в Полтаву. В то же время в городе купила квартиру семья Светланы и Александра Рындюк с Черкасщины.

Оба мужчины устроились работать ревизорами сети аптек "Подорожник", после небольшой стажировки стали вместе ездить в командировки.

"Они могли в понедельник уехать и вернуться в пятницу, на выходные. Наши семьи сдружились, практически все выходные мы проводили вместе. У Светы и Саши трое детей – старшая 16-летняя Алена, средний 6-летний Арсен и 4-летняя Арина. Были очень веселыми, все время смеялись, я так благодарна, что они встретились в нашей жизни", – вспоминает Александра.

Вадим Вовченко и Александр Рындюк Facebook Александры Вовченко

"Привет, любимая"

18 мая Саша и Вадим снова отправились в командировку, за рулем "Лады" был Александр. Незадолго до этого Рындюк отправил семью к родителям в село Манкивку на Черкасщину.

"Вадик позвонил и сказал, что на обратном пути они заедут за женой и детьми Саши. А в пятницу (22 мая. - Ред.) все вместе заедут под Киев проверить аптеку и уже поздно вернутся домой, в Полтаву", – говорит Александра.

Александр Рындюк Facebook Александра Рындюка

Светлана Рындюк Facebook Светланы Рындюк

Вадим и Александра были так привязаны друг к другу, что если расставались, то каждые 15 минут созванивались или списывались в мессенджерах.

"Накануне той пятницы мы с Вадиком говорили по видеосвязи. Он рассказывал, что родители Саши их встретили, накормили, все хорошо. А уже утром, примерно в 9 часов написал "Привет, любимая, ты еще спишь? Вставай, муж едет, готовь кушать". Он как предчувствовал что-то, все время говорил, что очень соскучился, устал и очень хочет домой", – вспоминает Александра.

Второй раз она набрала мужа около 10 часов. "Сказал, что уже едут. Слышу в машине общаются, Света и дети тоже там, кто-то смеется. Рындюк вообще был очень веселый, украиноязычный. Я их называла Винни Пух и Пятачок, потому что Саша был крупный, а Вадюша худенький", – добавила она.

Александра с мужем Вадимом Instagram Александры Вовченко

"Вадик тогда сказал, что будут дома поздно вечером, пока поработают под Киевом, а потом еще пять часов до Полтавы. Они ехали медленно, потому что в салоне дети. Муж еще спросил, как погода. Я стала рассказывать, что переменчиво, то солнце, то холодно. И тут слышу какой-то звук. Это был не удар, а словно кто-то очень сильно шелестит в трубку. Кричу: "Вадюша, алло, алло", но связь оборвалась. Снова набрала, но связи не было", – со слезами говорит Александра.

В первое время женщина еще не понимала, что могло произойти, в дороге связь может обрываться. Но когда она вновь позвонила мужу, то уже появилось страшное предчувствие, руки дрожали, но ответа не было.

Тогда Александра стала набирать Рындюка, вызов шел, но никто не отвечал, телефон Светы был отключен.

На месте аварии Нацполиция

"Приехала мама, у меня уже истерика, я набираю их с двух телефонов, но никто не берет трубку. Мама меня успокаивает, но я ведь знаю своего мужа, мы с ним каждые 15 минут на связи. Не мог он за это время не перезвонить! Ведь прошло уже полтора часа. Я вспоминаю, что у Вадика есть рабочий телефон, он обычно лежит у него в сумке с ноутбуком. Снова набираю, вызов идет, но не отвечает. Когда набрала в очередной раз, кто-то включился, я услышала шум и сорвалось. Снова набираю, отвечает чужой голос. Это следователь, он говорит, что произошла авария. Я кричу: "Жив ли мой муж?" Но следователь пропускает мои вопросы и задает свои – кто был в машине, назовите фамилии, куда и откуда ехали. Наконец он набрал воздух и сказал: "Выжили только двое детей". Больше я уже ничего не помню", – плачет Александра.

Место аварии Нацполиция

От ВАЗа почти ничего не осталось Нацполиция

Вместе с Вадимом Вовченко погибли Александр Рындюк, его супруга Светлана и их средний сын Арсен. Двое дочерей в тяжелом состоянии. Старшая Алена сейчас в Охматдете в Киеве, у нее множественные переломы костей таза и ног, черепно-мозговая травма, ушиб легких. Девочка еще не пришла в себя.

Старшая дочка Светланы и Саши Рындюк Алена Instagram Светланы Рындюк

Младшая Арина находится в больнице в Умани. У нее также множественные переломы костей таза, обоих рук и ноги, закрытая черепно-мозговая травма. Но девочка уже пришла в себя и даже сказала первые слова.

Арина Рындюк Instagram Светланы Рындюк

"Это был божий знак"

В семье Александры и Вадика Вовченко за месяц до трагедии родилась дочка Кира. Правда, роды были преждевременными.

"Мы с Вадиком 24 апреля расписались, а 27-го мне стало плохо, на следующий день я родила дочку на 26-й неделе беременности. Врачи тогда сказали, что малышка не жилец. Меня выписали из больницы, а она осталась в реанимации перинатального центра Полтавы. А уже через неделю после гибели мужа мне позвонила врач и сказала, что дочка начала самостоятельно дышать. Я считаю, что произошло чудо, это какой-то божий знак. Значит, мне теперь нужно бороться за жизнь нашего ребенка", – отметила женщина.

Погибший Арсен с сестричкой Ариной, которой удалось выжить в страшном ДТП Instagram Светланы Рындюк

Пока состояние маленькой Киры очень сложное. У нее начинается 1-я степень энцефалопатии, в мозгу скапливается жидкость, и ребенку нужна операция. В ближайшее время, после того как придут результаты анализов на коронавирус, Александру с дочкой должны перевезти в Охматдет. Врачи говорят, что девочка будет жить, но ей потребуется серьезная реабилитация.

Теперь семье нужны деньги для лечения и реабилитации.

Виновник аварии на связь не выходил

Виновника аварии, водителя Toyota Land Cruiser по имени Клим, арестовали на 60 дней, которые он проведет в СИЗО. За это время никто из его представителей или родственников так и не удосужился выйти на связь с родными погибших.

Светлана Рындюк с сыном Арсеном Instagram Светланы Рындюк

"У меня только один вопрос к этому человеку. Как он может спокойно жить, зная, что убил четверых человек, среди которых есть маленький ребенок? Зная, что осиротил детей, разрушил жизни двух семей, которые никому ничего плохого не сделали? Просто жили и радовались жизни, воспитывали своих детей. Как он может так спокойно теперь жить" – говорит Александра.

В полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек). По этой статье виновному грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.