"Я шо тебе, охрана?" "Укралізниця" вляпалась в новый скандал из-за поезда

Сотрудники "Укрзалізниці" опять попали в скандал. В этот раз "отличилась" проводница поезда №137 "Лисичанск - Хмельницкий".

Об инциденте рассказал журналист Владимир Бирюков на своей странице в Facebook. Зайдя в вагон, он обнаружил, что на его месте кто-то мирно спит.

Пассажир попросил проводницу разобраться, но ответ был следующим: "Я шо тебе, охрана, что бы человека будить и просить перейти на свое место. 4 утра ж на улице. Альо. Я шо – изверг?".

Facebook Владимира Бирюкова

Кроме того, журналисту принесли мокрую и грязную постель. Менять ее никто не собирался.

"Ой, это кровь? Или может соус? Постель, видать, плохо прокипятили. Но, не я же стирала..." – сказала женщина и ушла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пассажиры поезда "Геническ – Черновцы" столкнулись с отсутствием окна в одном из вагонов. Персонал при этом решать проблему не спешил, списывая все на то, что "сейчас вообще-то лето".

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