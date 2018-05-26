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"Я счастлива!" Критиковавшая американцев соратница Януковича улетела в США

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Экс-член "Партии регионов" Елена Бондаренко, которая ранее негативно высказалась об американцах, улетела отмечать свой день рождения в США.

Восхищенный пост из Нью-Йорка она опубликовала на своей странице в Facebook.

"Свой день рождения отмечать я буду здесь - в Большом Яблоке. Совмещать работу и, конечно, же искусство! Сегодня были Гуггенхайм и Метрополитан. Это - десерт, искушение, соблазн. Я счастлива, что мой новый год жизни начался с новых впечатлений", ― написала экс-регионалка.

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В комментариях к своему посту она отметила, что улетела туда по приглашению.

Facebook Elena Bondarenko

Как писал OBOZREVATEL, сбежавшая в Россию экс-народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко заявила, что в Украине нет демократии.

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Павленко Александр
Павленко Александр
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лучше бы тебя в сибирь повезли .и тама лет бы 5 отмечала день рождения
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