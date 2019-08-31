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"Я работаю": Зеленский вспомнил, как показал яйца критикам

1.2т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях лично отвечает на критику пользователей.

Об этом он сказал в интервью актеру Станиславу Боклану, вспомнив инцидент в Facebook, когда последовала критика в его сторону.

"Кто-то в Facebook написал, что Зеленскому пора показать яйца и с вашей страницы ответили "Скинул в личку". Это вы лично делаете или люди, которые занимаются вашим Facebook?" - спросил Боклан.

"Нет-нет, я сам, лично все делаю", - заверил Зеленский.

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"Я работаю": Зеленский вспомнил, как показал яйца критикам

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Президент добавил, что всегда очень плохо реагирует на критику в свой адрес в соцсетях.

"Я такой человек, я действительно работаю, я действительно хочу, чтобы мы победили во всех делах и в войне, и чтобы все было хорошо в Украине. За что?" - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский дал большое интервью о своих первых 100 днях на посту президента Украины, в котором ответил на самые важные вопросы, которые интересуют украинцев.

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Персоны
Владимир Зеленский Станислав Боклан
Место
Украина
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Выложи в инсту свои яйца, если они у тебя есть , и будешь первым в мире презиком показавшим свои гениталии.
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Smith Lera
Smith Lera
Отже поливати Пороха брудом можна, а критику погано приймає, дебіл, тебе не лише критикувати треба, тебе преба кожен день пиздити, як сидорову козу
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