"Я работаю": Зеленский вспомнил, как показал яйца критикам

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях лично отвечает на критику пользователей.

Об этом он сказал в интервью актеру Станиславу Боклану, вспомнив инцидент в Facebook, когда последовала критика в его сторону.

"Кто-то в Facebook написал, что Зеленскому пора показать яйца и с вашей страницы ответили "Скинул в личку". Это вы лично делаете или люди, которые занимаются вашим Facebook?" - спросил Боклан.

"Нет-нет, я сам, лично все делаю", - заверил Зеленский.

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Президент добавил, что всегда очень плохо реагирует на критику в свой адрес в соцсетях.

"Я такой человек, я действительно работаю, я действительно хочу, чтобы мы победили во всех делах и в войне, и чтобы все было хорошо в Украине. За что?" - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский дал большое интервью о своих первых 100 днях на посту президента Украины, в котором ответил на самые важные вопросы, которые интересуют украинцев.

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