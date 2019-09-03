Пряталась от мужа в кроватке: продолжение международного скандала с "похищением" ребенка украинки

В Украине продолжается международный скандал вокруг украино-мексиканской семьи.

В Запорожье гражданин Мексики через суд требует отдать ему маленькую дочь, которую якобы похитила его супруга. Как ни странно, на сторону иностранца встало городское управление юстиции Запорожской области.

Украинские чиновники требуют, чтобы молодая мать, гражданка Украины отдала полуторагодовалую Андрэа-Мишель-Марию в чужую страну. Продолжение истории в материале OBOZREVATEL.

В Украину прилетели вместе

В Запорожье на днях прошло очередное заседание суда, на котором решали судьбу маленькой гражданки Украины Андрэа-Мишель-Марии . Ее отец, 52-летний мексиканец Карлос Сото, уверяет суд, что якобы мать девочки Яна Чистякова похитила ребенка и вывезла в Украину.

Яна Чистякова с маленькой дочерью, которую хочет забрать супруг-иностранец Facebook Яны Чистяковой

На самом деле, как уже писал OBOZREVATEL, супруги в Запорожье прилетели вместе еще в июне прошлого года. Малышке тогда было всего пять месяцев. Как рассказывала нам Яна, у ее мамы обнаружили онкологическое заболевание, причем уже четвертой степени.

"Мы вместе прилетели, чтобы побыть с моей мамой, показать ей дочку. Приехать раньше из Мексики я не могла, потому что денег на обратный билет у меня просто не было", – вспоминает Яна.

Однако через несколько дней мексиканец исчез. Сказав, что уезжает по делам, он пропал на несколько месяцев. Яне даже пришлось разыскивать супруга через посольство Мексики. Однако, появившись в Запорожье в сентябре прошлого года, Карлос вновь пропадает.

Мексиканский супруг Карлос Сото ТСН

Вспомнил, что дочь якобы похитили

Когда терпение Яны закончилось, в ноябре прошлого года она подала заявление на развод. С тех пор Карлос перестал помогать семье.

"И тогда Карлос вдруг решил, что у него ребенка похитили. Он обратился в минюст Мексики. Воспользовался Гаагской конвенцией 1980 года, по которой Украина обязана вернуть ребенка назад в случае похищения. Но о каком похищении тут может идти речь?! Он сам покупал билеты, и мы вместе прилетели сюда! Однако почему-то городское управление юстиции Запорожской области встало на его сторону. Сначала они меня попросили добровольно отдать дочь! А теперь требуют это через суд. Чиновники уверяют, что я похитила и незаконно удерживаю дочь! На последнем заседании я попросила дать время, чтобы мои адвокаты ознакомились с материалами дела. Но представительница управления юстиции была не довольна. Она так и сказала, что я якобы затягиваю дело, а сроки прошли. Хотя прекрасно знает, что никаких сроков не существует. Я не понимаю, прочему представитель украинских властей, которая обязана защищать интересы своих граждан, встала на сторону иностранца?", – со слезами рассказывает Яна.

Во время судебного заседания Громадське

Маленькая Андрэа-Мишель-Мария имеет украинское гражданство, которое Карлос Сото обещает в ближайшее время аннулировать. Также девочка крещена в православной церкви, а не в католической как принято в Мексике. "Муж себя считает ревностным католиком. На самом деле, если это было так, он никогда бы не решился отбирать у матери грудного ребенка", – считает Яна.

Маленькую Андрэа-Мишель-Марию крестили в православной церкви Из личного архива Яны Чистяковой

Кроме этого, поскольку городское управление юстиции Запорожской области решило ревностно отстаивать права мексиканца в суде, оно заблокировало возможность молодой мамы добиваться алиментов от Карлоса Сото. Фактически женщину оставили без средств к существованию.

Во время суда. Карлос слева, рядом – переводчик, справа – представитель горуправления юстиции Запорожской области Громадське

"В моем иске я согласна, чтобы нам выплачивали алименты по украинским законам. Это четверть дохода супруга, но не менее половины прожиточного минимума в нашей стране. Но даже этой возможности у меня нет, потому что горуправление юстиции Запорожской области заблокировало мой иск в суде. Пока они не решат вопрос с передачей дочери в Мексику. Там у мужа очень серьезные связи и деньги, он найдет способ изолировать меня от дочери", - с горечью говорит Яна Чистякова.

Пряталась от мужа в детской кроватке

Как рассказала OBOZREVATEL тетя Яны, Лариса Кошеленко, когда несколько лет назад ее племянница познакомилась с Карлосом, который старше ее на 20 лет, то вся семья была им очарована, словно принц приехал за своей принцессой. "Только меня он не смог убедить. И мои сомнения подтвердились. Как только Яна приехала в Мексику, он тут же изменился, стал деспотичным, не позволял и слова сказать, и постоянно угрожал разводом. Я просто уверена, что он использовал Яну как суррогатную мать, чтобы она родила ему ребенка", – считает женщина.

Яна Чистякова с детьми Facebook Яны Чистяковой

Сама Яна также подозревает, что Карлос использовал ее как суррогатную мать. "Когда мы были в Украине, он обещал мне прекрасную жизнь. Он говорил, что я женщина его мечты, которую он искал всю жизнь. Это уже в Мексике от его родной сестры Андрэа я узнала, что до меня у него было очень много женщин. В Запорожье у меня был свой небольшой бизнес – маникюрный салон. И оставлять любимое занятие я категорически не хотела. Я трудилась там по много часов, чтобы заработать на жизнь себе и своей старшей дочери от первого брака, и помогать своим родителям. И Карлос согласился открыть для меня салон в другой стране. Однако когда мы приехали в Мексику, я забеременела, все резко изменилось", – говорит Яна.

От милого, галантного, вежливого иностранца не осталось и следа. Сначала перед свадьбой будущий супруг подсунул какие-то документы на испанском языке, который невеста не понимала. "На словах он сказал что-то одно, а на самом деле оказался брачный договор", – говорит Яна. Также муж запрещал ей общаться с подругами, она могла с ними только созваниваться. Не позволял работать, не давал денег, и чуть что – угрожал разводом.

В июне прошлого года семья вместе с Карлосом вернулась в Украину Facebook Яны Чистяковой

"Я целый год жила с ощущением, что он меня использовал только для секса и вынашивания ребенка, я жила как в плену. Я терпела его сексуальные домогательства. Мне приходилось прятаться от него в детской кроватке мой старшей дочери. Но потом и это перестало быть моим убежищем. Его не интересовали мои желания, он не раз заявлял, что украинки не люди, а просто мясо, бесплатное и доступное. Пренебрежительно говорил о женщинах с детьми, а ведь у меня есть старшая дочь от первого брака", – говорит Яна.

Также Яна говорит, что на самом деле жить в Мексике они не планировали. "Предполагалось, что рожать я буду в Америке. А жить мы будем в Европе. Но затянули со сроками переезда в другую страну и уже было поздно лететь в США на роды", – говорит украинка.

Детская кроватка старшей дочери, где приходилось укрываться от домогательств мужа Из архива Яны Чистяковой

Молодая женщина предполагает, что такое отношение к ней может быть связано с травмой мужа.

"Возможно, что такое агрессивное поведение связано с его травмой головы. Об этом мне уже рассказала позже его сестра Андрэа. Но сам Карлос о проблемах со здоровьем "забыл" предупредить перед свадьбой", – говорит Яна.

Сказка о мексиканском счастье быстро исчезла Facebook Яны Чистяковой

После того, как Карлос Сото потребовал забрать ребенка, Яна была напугана. "Я жила в страхе все эти месяцы. Все время боялась, что муж действительно отберет у меня дочь. Только сейчас, когда на помощь пришли адвокаты, я надеюсь, что наши законы все-таки защитят нас с дочерью. Потому что никаких законов мы не нарушали", - говорит молодая мама.

Мама пять лет не видит дочь

Директор департамента правовой помощи общественной организации "Ла Страда Украина" Марина Легенька говорит, что в их практике было несколько случаев, когда отцы-иностранцы пытались забрать детей у украинских мам.

"В таких случаях все зависит от ситуации, в которой оказалась эта семья. Варианты могут быть разные. Если это страна, с которой Украина подписала гражданско-правовой договор о регулировании международных споров, то в таком случае разбирательство идет по законам той страны, где ребенок прожил большую часть своей жизни. Также нужно разобраться действительно ли ребенок был вывезен обманным путем или нет. Это так же будет учитываться в суде. И когда суд примет решение, Минюст должен помогать исполнить решение суда", – говорит Марина Легенька.

По словам юриста в Украине уже были прецеденты, когда решения судов исполнялись. "В нашей организации был случай, когда ребенка вернули в США, а мама осталась тут. Также был случай, когда ребенка вернули в Германию. Но там родители нашли общий язык. Мама часто ездила к ребенку, а сейчас она уже живет и работает в Германии. Был еще один случай с гражданином Франции, который доказывал, что ребенка у него забрали обманным путем, а он должен жить во Франции. Но суд встал на сторону мамы, поэтому ребенок остался в Украине", - говорит Марина Легенька.

Но, к сожалению, есть и печальный случай, который касается Иордании. "Хотя суд решил, что ребенка нужно вернуть в Украину, исполнить решение суда невозможно, поскольку у нашей страны с Иорданией не подписано соглашение. Поэтому мама уже пять лет не видит свою дочь", - отмечает Марина Легенька.

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