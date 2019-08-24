"Я просила, плакала, не уходи!" Мать погибшего Героя ВСУ растрогала рассказом о сыне

Погибший на Донбассе воин ВСУ Андрей Волос, который 24 августа посмертно получил Звезду Героя Украины, 9 раз пытался попасть добровольцем на войну, но из-за возраста ему отказывали.

Об этом ТСН рассказала мама военного. Она добавила, что через полгода после гибели Волоса у него родился сын (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Я радуюсь внуку. Хоть боль за сыном не утихнет. Сын, еще как был жив, он еще не знал, что будет сын", – рассказала женщина.

Мать Андрея Волоса Скрин видео

Герой Украины пошел служить в 19 лет, в 22 он погиб. Когда ему предложили пойти на контрактную службу, он, по словам матери, не колебался.

"Я просила, плакала, не уходи, а он сказал: "Мама, я еду в маршрутке, а люди говорят, что там ребята гибнут, а вот смотри, какие здоровые ездят тут в маршрутке. У меня будут дети, что я своим детям скажу?" – вспомнила женщина слова сына.

Он погиб от пули вражеского снайпера в День Конституции в 2018 году неподалеку от Горловки. Вместе с командиром воин пытались эвакуировать раненого товарища и собой прикрыл командира.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение июня 2019 года воины Операции Объединенных сил на Донбассе нанесли оккупантам значительный урон. В частности, были ликвидированы около 34 оккупантов и около 62 боевиков получили ранения различной степени тяжести.

Также в сеть выложили видео мощного огневого удара Вооруженных сил Украины по позициям террористов на Донбассе.

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