" После рождения первенца я верила тому, что общество говорило о моем теле, о том, как оно должно выглядеть. Я загоняла себя, пытаясь потерять вес, который набрала во время беременности. Я даже запланировала небольшой тур, чтобы доказать, что могу это сделать. Оглядываясь назад, я понимаю, каким это было безумием. После рождения близнецов я посмотрела на все это по-другому".

" Я весила почти 100 кг, когда родила Руми и Сэра. Мое здоровье и здоровье моих детей было под угрозой. Мне сделали серьезную операцию. Мы провели много недель в больнице, - приводит перевод Buro. - Мой муж был настоящим бойцом. Все это время он был рядом, и я благодарна ему за поддержку. Тогда мне понадобилось время, чтобы выздороветь. Только тогда я приняла то, каким хочет быть мое тело. Спустя шесть месяцев я начала подготовку к фестивалю "Коачелла". На какое-то время я стала веганом, отказалась от кофе, алкоголя и всех фруктовых напитков. Но я была в гармонии с собой и наслаждалась своими новыми формами. Мои дети и муж – тоже".

" Мне кажется, женщинам и мужчинам важно видеть и ценить естественную красоту своих тел. Вот почему я отказалась от париков, наращенных волос и использовала минимальный макияж для этой съемки".

" 21 год назад мне говорили, что мне будет трудно попасть на обложки журналов, потому что "черные люди не продаются". Понятное дело, это был миф. В этом важном для Vogue сентябрьском номере не только афроамериканка на обложке, ее еще и впервые снимал афроамериканский фотограф".

" Мне важно помогать молодым художникам. Существует так много культурных и социальных барьеров, которые им препятствуют. Я делаю все, что могу, чтобы "выровнять поле", показать точку зрения людей, которым сейчас кажется, что их голоса не имеют значения.

" Только представьте, если бы кто-то в свое время не дал шанс этим блестящим женщинам, которые были передо мной: Жозефине Бейкер, Нине Симон, Арете Франклин, Тине Тернер, Дайане Росс, Уитни Хьюстон, – и этот список можно продолжить. Они открыли мне двери, и я молюсь, чтобы сделать все возможное, чтобы открыть двери для следующего поколения талантов".

" Нет ничего черного или белого. Я прошла через ад, вернулась обратно и благодарна за каждый шрам. Я переживала измены. У меня были разочарования, связанные и с работой, и с личной жизнью. Они заставляли меня чувствовать себя потерянной и уязвимой. Но, пройдя через все это, я научилась смеяться, плакать и расти. Оглядываясь на себя 20-летнюю, я вижу девушку, которая становится уверенной, но хочет угодить всем окружающим. Теперь я чувствую себя намного красивее, сексуальнее и интереснее. Теперь я гораздо сильнее".

" Мне нравится быть свободной. Я не живу, если не создаю что-то. Я не чувствую себя счастливой, если не мечтаю и не воплощаю мечту в реальность. Я несчастна, если не совершенствуюсь, не двигаюсь вперед, не вдохновляюсь и не учусь".