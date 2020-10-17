21.10, 12:00 - Free Riff

Под фальшивым поздравлениям власти в День Защитника Украины кроется деморализация армии, отвод войск, дискредитация ветеранов. В частности, более 300 дней за решеткой безосновательно находится Андрей Антоненко - Риффмастер.

Во время апелляции 6 октября ему было отказано в изменении меры пресечения, и теперь решение относительно меры пресечения Рифа и Юли Кузьменко должен принять суд присяжных 21 октября в 12:00 (Шевченковский районный суд Дегтяревская, 31а).

Мы все помним - и избиения активистов недолюстроваными "беркутами", и цинизм прокуроров и следователей, и предвзятость судей. Мы обязательно придем и на этот раз в куда большем количестве и с более решительными намерениями.

Событие: https://fb.me/e/1JJl1r0Gy

Я приду! А ты? Судебное заседание по Андрею, Юлии и Яне!