"Я пощады не прошу": Сенцов написал новое письмо

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал новое письмо, в котором заявил, что не будет просить "пощады" у Кремл.

Свое письмо он отправил российской правозащитнице Зое Световой, передает "КрымSOS".

Она написала ему, что знаменитые российские актеры и режиссеры записали ролики в его защиту и зачитали его рассказы.

Сенцов ответил, что ему трудно в это поверить.

"Я, конечно, не могу себе представить, что такие замечательные артисты, которыми я всегда восхищался, читают мои скромные детские рассказы. Мне очень трудно в это поверить, особенно из места, где я нахожусь. А в то, что [российский кинорежиссер Андрей] Звягинцев плачет над "Собакой" (рассказ Сенцова, который в ролике, записанном в рамках кампании #SaveOlegSentsov, прочитал Звягинцев. – Ред.) мне поверить особенно трудно. Хотя, если я сам плакал над ней, когда перечитывал ее всего один раз – на второй вряд ли когда-нибудь решусь, слишком тяжело – то почему это не может сделать кто-то еще?" - пишет Сенцов.

Политзаключенный отметил, что у него со Звягинцевым "очень странная заочная связь". Сенцов написал, что считает его "одним из сильнейших русских режиссеров нашего времени".

"Я видел его на фестивале в Минске однажды, но не стал подходить знакомиться. Не в моих правилах навязываться людям, тем более знаменитым, когда нет никакого дела, а просто так", – рассказал он.

Сенцов напомнил, что Звягинцев написал открытое письмо в его поддержку.

"Мне потом, совершенно случайно, повезло посмотреть его "Левиафана" в неволе. И это не только самый лучший фильм, который я увидел за эти четыре года, но однозначно лучшее, что родило российское кино за последние годы! Так что передай ему от меня большой привет, слова признания его несомненного таланта и моего уважения. И отдельное спасибо за то письмо. Лишь добавь, что зря он изобразил меня жертвой, нуждающейся в пощаде победителя. Я не проигравший и пощады не прошу. Я прекрасно осознавал, на что шел, за что я очутился здесь, и ни о чем не жалею. И отвечу ему словами д’Артаньяна из советского фильма: "Посмотрим, кто у чьих ботфорт в конце концов согнет свои колени", – отметил он.

Сенцов также передал привет председателю карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву, которого в России обвиняли в использовании несовершеннолетней приемной дочери для изготовления порнографии и совершении над ней развратных действий. 5 апреля суд его оправдал.

"Передай, если кому сможешь из актеров, кто озвучивал мои рассказы, привет, благодарность вместе с удивлением и восхищением. Спасибо им за это! Ну и вообще привет всем хорошим людям и не только", – написал Сенцов.

Его письмо датировано 7 июня.

Напомним, 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Олег Сенцов готов к смерти и откажется от кормления.