"Я понял, почему Украина в ж*пе!" Ведущий ZIK рассказал о заманчивом предложении нового владельца

Новый владелец телеканала Zik Тарас Козак, соратник Виктора Медведчука, предложил телеведущему Остапу Дроздову полную независимость, однако тот отказался.

Известный львовский журналист, который проработал в этом месте 12 лет, рассказал на своей странице в Facebook, что новая команда продюсера ничего не умеет. Его пост с момента публикации набрал шесть тыс. лайков.

"На прошлой неделе я вернулся из-за границы и получил звонок от нового владельца ZIK. Тарас Козак попросил не делать никаких публичных заявлений до встречи с ним через неделю (он тоже был за рубежом). Для меня этика важнее ситуативного хайпа. Я сдержал слово. Разговор состоялся. И теперь я свободный от обещания", – отметил он.

Козак и Дроздов

По его словам, за две недели патриоты в один голос говорили оставаться на ZIKе, чтобы продолжать гнуть проукраинскую линию.

"Сохрани свою площадку. Делай свое дело для своего зрителя, к которому ты шел 12 лет. Я был впечатлен. Я понял, что такая позиция исчерпывающе объясняет, почему мы все в такой за*нице. А потому, уважаемые патриоты, вы готовы приспосабливаться всегда и везде. Вы готовы украдкой и вполголоса петь свои ангельские песни, находясь в самом центре ада. Это типично украинская история: мы будем пренебрегать врагами, но пользоваться их ресурсами", – добавил он.

Тарас Козак Зеркало недели

По словам Дроздова, Козак предложил ему полную независимость: приглашать, кого хочет, брать любые темы и критиковать кого угодно. А в замен никто бы не вмешивался.

"По сути условия даже лучше, чем были. Я благодарю его за это предложение. Однако: Не могу. Не буду. За эти две недели новый менеджмент убил телеканал ZIK. Он полностью отвернут от своей аудитории. Телеканал за считанные дни стал по сути партийным. Безлимитно зашли такие токсичные фигуры, как Шуфрич, Рабинович, Кива и весь пул спикеров "ОпоЗаЖиття". Я, Кипиани, Рахманин, Даниленко ранее могли этому сопротивляться и суммарно хранить проукраинскую линию, зато кончено негодяи были компактно сосредоточены в одной ва*ной тети. Теперь же ZIK преобразован из самобытного канала в типичную канализацию", – заявил телеведущий.

Дроздов подчеркнул, что профессиональный уровень новой команды телеканала не вызывает никаких вопросов и является "убожеством".

Остап Дроздов facebook / ostap.drozdov

"Я мог бы остаться в своей неприкосновенной автономии. Но я не хочу быть причастным к медиа-Чернобылю. Его не видно, но он будет фонить не менее 25 лет. Я прощаюсь с аудиторией ZIKа. Я никого не прошу бойкотировать ZIK", – добавил Дроздов.

Он заявил, что украинские псевдопатриоты в первую очередь должны показывать свою позицию по отношению к ZIKу. По его словам, такие люди с утра до ночи смотрят NewsOne и плюются, затем переключают на "112" и сидят там полдня, потом переходят на ZIK. После этого они молятся и вспоминают Степана Бандеру и Романа Шухевича, а на утро вновь включают эти телеканалы.

"Лицемеры. Вот кто смотрит ядовитые каналы и требует позиции всех, кроме себя. Смотрите далее. Будьте в курсе. Делайте им рейтинги", – раскритиковал Дроздов.

Журналист также подчеркнул, что проукраинские силы не хотят иметь свой мощный медиа-продукт. Он писал около 5 смет для нового телеканала с гражданской журналистикой, 100% украиноязычных и с альтернативной концепцией. Однако, по его словам, денежные патриоты не хотят вкладывать в интеллектуальный проект.

Как сообщал OBOZREVATEL, политик Тарас Козак баллотируется в Верховную Раду Украины от партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь". Ранее стало известно, что он приобрел Zik, 112 Украина, NewsOne.

После того, как Козак стал владельцем Zik, многие сотрудники компании заявили об увольнении.

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