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28 января • обновлено в 11:19
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"Я перестал быть в*той!" Сенцов рассказал трогательную историю из США

1.4т
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Украинский режиссер, который побывал в плену у Кремля, Олег Сенцов рассказал о показательном случае во время поездки в США.

Так, на своей странице в Facebook он признался, что больше всего его растрогал разговор с мужчиной, который подошел к нему в конце одного из мероприятий.

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Олег Сенцов с Мирославой Гонгадзе в США

Олег Сенцов с Мирославой Гонгадзе в США

Facebook Олега Сенцова

"Большое количество замечательных людей, но сильнее всего меня поразил молодой человек, который подошел ко мне почти в конце и признался: "Благодаря тебе я перестал быть в*той". Побольше бы таких", - подчеркнул режиссер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США Сенцов заявил, что считает, что вопрос освобождения всех политзаключенных с "лап дракона", которое в очередной раз анонсировал президент Владимир Зеленский, сегодня является очень важным для украинцев.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Олег Сенцов
Место
Украина
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Пети Moщи
Пети Moщи
"Когда-то был был я ватой, теперь я вышевата" какие свиноцефалы убогие
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Хо Хол
Хо Хол
Режиссер, фильм когда новый снимешь?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Считают что перестали быть какой то ватой, одев на башку кастрюлю?)
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