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Сергій Стерненко
Сергій Стерненко
Громадський діяч, активістВсе статьи автора

Я обрав єдиний варіант — не помирати. І це найбільша моя "провина"

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За останні дні я побачив в різних "медіа" стільки версій того, що відбулось, що можна писати фантастичну збірку.

Тезово хочу сказати наступне:

- Менш ніж за 4 місяці на мене вчинили три замахи. Після перших двох я звертався до поліції, просив вжити заходів безпеки. В перший раз мені відмовили, зазначивши, що не вбачають загрози життю та здоров‘ю. На друге клопотання мені не відповіли.

- Станом на даний момент поліція каже, що затримала посередника по попередньому замаху із стріляниною. Мені про це ніяких подробиць не відомо.

- Мені зробили складну операцію на лівій руці, зашивали артерію, вену та сухожилля. Також маю ушкодження голови.

- За фактом подій 24.05 відкрито три кримінальні провадження. Це "замах на вбивство", і тут я потерпілий. Ще "умисне заподіяння ушкодження середньої тяжкості" та "умисне вбивство", і в останньому я вже виступаю в ролі потенційного підозрюваного. Тобто, найімовірніше, мене закриють до СІЗО.

Новости
Напад на Стерненка: що "світить" за самооборону

- Всі дії, спрямовані на оборону, я вчиняв безпосередньо під час нападу, а не після, як пишуть деякі "ЗМІ". За одним з нападників я побіг, не знаючи, що він поранений, і щойно побачив його тілесні ушкодження — викликав швидку.

- Я знаю точно, що поки не буде затримано замовника(ів), замахи не припиняться. Тобто поки ці люди на волі, може статись нова трагедія.

- При прямій загрозі моєму життю я обрав єдиний прийнятний варіант — не помирати. І це, мабуть, найбільша моя "провина". На місці покійного повинен був опинитись я. Перед хейтерами вибачаюсь, що не помер.

- Поки що доступна мені з власних джерел дає невтішні прогнози. Але я надзвичайно вдячний за вашу підтримку. Сподіваюсь на неї і далі.

Також прошу про правову допомогу та звернути увагу на цю ситуацію народних депутатів.

Правда переможе!

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Автор
Сергій СтерненкоСергій Стерненко
Персона
Сергій Стерненко
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Сергія Стерненка
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