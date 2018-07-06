"Я о Бандере": сеть разозлило унижение Украины в советском кино

В сети настоящий резонанс вызвали кадры из советского фильма "Об этом забывать нельзя" 1954 года, в котором затрагивается тема Украины.

В отрывке фильма прослеживается пропаганда против Украины. Кадры опубликовал на своей странице в Facebook российский публицист Александр Тверской.

"Я Украину люблю все сильней, вековечную и неизменную. И ничто не сравнится с ней – древней, мудрой и вдохновенною. Ты зачем это написал? Но ведь это не пятиклассник средней школы, а студент исторического факультета.. Гнилые стишки, Ростислав! Неужели ты сам не понимаешь, что под такими стишками может подписаться враг. Да, враг, который ненавидит Украину и презирает ее людей! Глазами Грушевского ты смотришь на Украину! О какой любви? О какой Украине ты говоришь в своих стихах, ведь не наша это Украина, не советская. Я о Степане Бандере", - говорится в ролике.

"Антиукраинская пропаганда в советском кино, чтобы привыкали к мысли, что нет независимой Украины, а есть только советская. И вот это вот смотрели и впитывали миллионы предков сегодняшних моторол и табаковых", - прокомментировал видео Тверской.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист объяснил, почему Бандера и Шухевич стали героями в Украине.