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"Я – никто!" Филарет рассказал, как его обманули с Томосом

9.2тЧитать материал на украинском

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что Вселенский Патриарх заставил его подписать расписку об отказе выдвигать свою кандидатуру на руководство новой церковью.

В интервью проекта "Радио Свобода" он пояснил, что были конкретные договоренности с пятым президентом Украины Петром Порошенко и митрополитом Епифанием, которые они не выполнили.

"Мне сказали: вы откажитесь выдвигать свою кандидатуру. А я имел на это право и, думаю, был бы избран. Но Вселенский Патриарх поставил условие: Томос будет, если я откажусь от выдвижения своей кандидатуры", – отметил Филарет.

"И я согласился. Об этом мы говорили с президентом, с Епифанием, и на архиерейском соборе. Мы говорили, что я отказываюсь, но после получения Томоса я буду управлять этой церковью внутри Украины. А на деле он показывает, что он – предстоятель, а я – никто", – уточнил почетный патриарх.

Патриарх Филарет

Патриарх Филарет

Пресс-служба АП

На вопрос, почему нарушены договоренности, он ответил: "А это вы у него (Епифания. – Ред.) спросите. Он мне сказал: не все от меня зависит".

"Требовал президент. А от президента требовал патриарх Варфоломей... Я написал, что не буду выдвигать свою кандидатуру на предстоятеля Украинской православной церкви", – сказал Филарет.

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Он также рассказал, что его расписка - не публичный документ, и показывать ее отказался.

"Оригинал у Вселенского Патриарха. Ему передал Порошенко. То есть была договоренность, от которой отказался и президент Порошенко, и митрополит Епифаний. И это нечестно", – заключил Филарет.

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Тема
Православная церковь Украины
Персоны
Патриарх ФиларетПетр ПорошенкоМитрополит Епифаний
Место
Украина
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Livesey David
Livesey David
Хахлы начали что-то подозревать. ))
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Перепил Недо
Перепил Недо
Ему в конце концов пора о Боге подумать, а ему всё власти мало и мало... Мерзко.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
"... Была договорённость с президентом..." ну, а теперь поговорим о конституции Украины в которой записано ,что церковь отделена от государства т.е президент превысил свои полномочия или пцу это не церковь а общественно- религиозная организация
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