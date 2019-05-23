"Я – никто!" Филарет рассказал, как его обманули с Томосом

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что Вселенский Патриарх заставил его подписать расписку об отказе выдвигать свою кандидатуру на руководство новой церковью.

В интервью проекта "Радио Свобода" он пояснил, что были конкретные договоренности с пятым президентом Украины Петром Порошенко и митрополитом Епифанием, которые они не выполнили.

"Мне сказали: вы откажитесь выдвигать свою кандидатуру. А я имел на это право и, думаю, был бы избран. Но Вселенский Патриарх поставил условие: Томос будет, если я откажусь от выдвижения своей кандидатуры", – отметил Филарет.

"И я согласился. Об этом мы говорили с президентом, с Епифанием, и на архиерейском соборе. Мы говорили, что я отказываюсь, но после получения Томоса я буду управлять этой церковью внутри Украины. А на деле он показывает, что он – предстоятель, а я – никто", – уточнил почетный патриарх.

Патриарх Филарет Пресс-служба АП

На вопрос, почему нарушены договоренности, он ответил: "А это вы у него (Епифания. – Ред.) спросите. Он мне сказал: не все от меня зависит".

"Требовал президент. А от президента требовал патриарх Варфоломей... Я написал, что не буду выдвигать свою кандидатуру на предстоятеля Украинской православной церкви", – сказал Филарет.

Он также рассказал, что его расписка - не публичный документ, и показывать ее отказался.

"Оригинал у Вселенского Патриарха. Ему передал Порошенко. То есть была договоренность, от которой отказался и президент Порошенко, и митрополит Епифаний. И это нечестно", – заключил Филарет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В начале мая бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что на самом деле УПЦ КП не ликвидирована.

По его словам, новая церковь может расколоться, а документ о признании ее независимости Константинополем могут отозвать.

Митрополит Макарий рассказал, что в 2015 году объединение украинской церкви не состоялось из-за амбиций патриарха Филарета.

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